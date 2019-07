Il gestionale Tropico 6 ha finalmente una data di uscita su console

eurogamer

(Di martedì 16 luglio 2019) Se anche voi non vedete l'ora di giocare all'ottimo6 su, allora sembra chel'attesa sia finita, infatti gli sviluppatori hanno annunciato che il gioco arriverà su Xbox One e PS4 dal 27 settembre.Il gioco doveva essere pubblicato quest'estate ma a causa di un ritardo i giocatori dovranno attendere ancora un po' prima poter mettere le mani sul gioco, che ricordiamo è già disponibile su PC dal 29 marzo scorso. I giocatori Xbox potranno provare il gioco grazie al programma Game Preview, che ha ricevuto aggiornamenti volti a risolvere alcuni fastidiosi bug."El Presidente è tornato! Mettiti alla prova ancora una volta come dittatore temibile o come uno statista pacifista della nazione insulare die plasma il destino della tua nazione attraverso quattro epoche distinte. Per la prima volta nella serie, giocherai su grandi arcipelaghi. Gestirai più isole ...

