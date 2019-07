FaceApp - l’app per invecchiare il volto - ecco come funziona : Una delle applicazioni che sta riscuotendo un notevole successo e di cui si sta parlando tantissimo nelle ultime ore è FaceApp. Grazie a questa applicazione è possibile ringiovanire o invecchiare un volto presente in una qualsiasi foto, aggiungendo al soggetto presente nell’immagine un bel po’ di anni. L’applicazione è stata lanciata a gennaio 2017 dalla […] FaceApp, l’app per invecchiare il volto, ecco come funziona