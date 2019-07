Biglietti in prevendita per i concerti di Francesco Renga in Sardegna tra Cagliari e

optimaitalia

(Di martedì 16 luglio 2019) Sono annunciati idiin. Si allunga così il calendario degli eventi che l'artista ha organizzato per il supporto di L'Altra Metà, ultimo album di inediti rilasciato in occasione della partecipazione al Festival di Sanremo. Le nuove date sono fissate per il 22 dicembre al Teatro Comunale di Sassari e per il 23 dicembre alla Fiera di. Isono indalle 11 del 18 luglio, mentre per i punti vendita occorre aspettare fino al 22 luglio. I tagliandi di ingresso saranno consegnati secondo le modalità classiche, con consegna con corriere espresso o con ritiro sul luogo dell'evento. In questo caso, occorre presentarsi in cassa con la ricevuta ottenuta tramite TicketOne e con un proprio documento d'identità valido. In caso di ritiro da parte di terzi, è invece necessario presentare regolare delega con firma e documento del ...

OptiMagazine : Biglietti in prevendita per i concerti di @RengaOfficial in Sardegna tra Cagliari e Sassari - gvccisoul : RT @marvelusbucky: Antonio è QUELLO RICCO Sempre biglietto vip Se lo può permettere che ci vuoi fare Arriva a metà pomeriggio tutto sciall… - paintvante : @magivshop Per partecipare alla prevendita e avere il 10% di sconto su due biglietti, però non so se posso darlo ad… -