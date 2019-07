Amazon Alexa arriva su Windows 10 | funziona anche quando il PC è bloccato

Prime Day Amazon : striscia Led compatibile con Alexa scontata del 44% : Per il Prime Day una completa striscia Led controllabile a voce e tramite app, acquistabile a 25 euro

Chi fa meglio fra Google Assistant - Apple Siri e Amazon Alexa? I dati di questo nuovo studio sono chiari : Stando ad un recente studio condotto dallo staff di Voicebot.ai, Google Assistant supera vari altri assistenti virtuali, inclusi Amazon Alexa e Apple Siri L'articolo Chi fa meglio fra Google Assistant, Apple Siri e Amazon Alexa? I dati di questo nuovo studio sono chiari proviene da TuttoAndroid.

Cos’è e come funziona Alexa - l’assistente personale di Amazon : Amazon Alexa è uno degli assistenti virtuali più interessanti, è stato sviluppato dal colosso dell’e-commerce per imporsi anche in questo campo nascente. Alexa ha impattato il mercato con i dispositivi della serie Echo, una serie di smart speaker (altoparlante intelligente). Alexa è stato programmato per assistere le persone nelle attività quotidiane. L’assistente interagisce con noi […] Cos’è e come funziona Alexa, ...

Amazon esce allo scoperto e conferma : “Manteniamo i dati di Alexa anche se l’utente cancella i file audio” : Rispondendo all'interrogazione di un senatore americano, Amazon conferma che mantiene i dati utente anche se quest'ultimo li cancella. L'articolo Amazon esce allo scoperto e conferma: “Manteniamo i dati di Alexa anche se l’utente cancella i file audio” proviene da TuttoAndroid.

Come chiamare con Amazon Alexa : Fra le tantissime funzioni proposte dagli speaker smart Echo di Amazon vi è anche la possibilità di effettuare chiamate verso determinati utenti. All’interno di questo nuovo tutorial di oggi vi spiegheremo proprio Come chiamare con leggi di più...

Amazon Alexa consente di eliminare le conversazioni registrate in automatico - anche a voce : Arriva la possibilità di eliminare le tracce delle conversazioni intrattenute con gli speaker intelligenti della famiglia Amazon Echo. Non tutti magari sanno che Alexa, l’intelligenza artificiale di Amazon, registra le interazioni vocali con gli altoparlanti, smartphone o qualsiasi dispositivo sia in grado di supportare Alexa. La ragione per cui ciò avviene è semplice: il file […] L'articolo Amazon Alexa consente di eliminare le ...

Tripit è ora integrato con Google Assistant e Amazon Alexa - che arriva sulle Android TV : Tripit integra ora il supporto a Google Assistant e Amazon Alexa. L'assistente di Amazon arriva anche su Android TV, a partire dai modelli Sony Bravia. L'articolo Tripit è ora integrato con Google Assistant e Amazon Alexa, che arriva sulle Android TV proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi lancia un ammazza zanzare da 20 euro che funziona con Google Home e Amazon Alexa : Xioami ha già lanciato sul mercato un paio di dispositivi ammazza zanzare e nelle scorse ore il produttore asiatico ha annunciato un nuovo modello della serie Yeelight L'articolo Xiaomi lancia un ammazza zanzare da 20 euro che funziona con Google Home e Amazon Alexa proviene da TuttoAndroid.

Promozione Amazon Smart Home : sconto del 30% sulla domotica per i clienti Alexa : Se hai già acquistato un prodotto Alexa, Amazon ti offre il 30% di sconto su un’interessante selezione di prodotti...

LG porta Google Assistant e Amazon Alexa sui suoi nuovi elettrodomestici : LG Electronics ha presentato i nuovi frigoriferi combinati e lavatrici AI DD con compatibilità con gli assistenti virtuali Amazon Alexa e Google Assistant. L'articolo LG porta Google Assistant e Amazon Alexa sui suoi nuovi elettrodomestici proviene da TuttoAndroid.

Quale Amazon Alexa comprare : Sono passati ormai molti mesi da quando Amazon, il noto colosso americano dell’e-commerce, ha introdotto sul mercato italiano i suoi primi dispositivi Amazon Echo. Reduce dal grande successo iniziale, la famiglia di assistenti vocali Amazon leggi di più...

Amazon svolta sulla privacy con Alexa : ora è possibile eliminare le frasi appena dette : In attesa di Amazon Echo Show 5, che sarà disponibile all’acquisto solo nei prossimi giorni, la società ha appena annunciato alcune importanti novità che potrebbero contribuire alla tutela della privacy degli utenti che utilizzano i prodotti con Alexa. “Alexa, elimina quello che ho appena detto“: è questa la frase che consentirà agli utente di eliminare […] L'articolo Amazon svolta sulla privacy con Alexa: ora è ...