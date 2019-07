Roger Federer | il campione che non perde mai neanche quando perde

Tennis - Roger Federer rinuncia al Masters 1000 di Montreal. Lo svizzero tornerà a Cincinnati : Dopo la finale di Wimbledon persa dopo quasi cinque ore contro Novak Djokovic, Roger Federer ha annunciato che non parteciperà al Masters 1000 canadese, che quest’anno si terrà a Montreal. Lo svizzero, numero 3 del mondo a distanza sempre minore da Rafael Nadal, decide dunque di conservare le proprie energie in vista del quarto grande appuntamento dell’anno, gli US Open. Una decisione, la sua, che rispecchia in pieno il suo metodo di ...

Wimbledon 2019 - la classe immortale di Roger Federer che ha sconfitto il tempo : A quasi 38 anni, Roger Federer è andato vicinissimo a trovare una vittoria che avrebbe avuto del leggendario a Wimbledon: quei due match point sull’8-7 non si sono, tuttavia, trasformati nel raggiungimento di quel nono successo ai Championships che lo avrebbero con ogni probabilità consegnato all’immortalità tennistica senza più alcun possibile dubbio. Eppure lo svizzero ha dimostrato, ancora una volta, quello di cui è capace: sono ...

VIDEO Roger Federer - Wimbledon 2019 : “A 37 anni non è tutto finito. Ma cercherò di dimenticare questa finale” : E’ sfumato dopo una epica finale contro Novak Djokovic il sogno di Roger Federer di conquistare il nono titolo di Wimbledon della carriera. 38 anni da compiere il prossimo 8 agosto, l’elvetico rimpiange due match-point non capitalizzati nel corso del quinto e decisivo set sull’8-7 e 40-15. Dopo una maratona di 4 ore e 55 minuti (il più lungo atto conclusivo mai disputato nello Slam londinese), Federer non ha nascosto una enorme ...

Wimbledon 2019 : la testa - la determinazione e la freddezza di Novak Djokovic hanno prevalso sul talento di Roger Federer : Inevitabile avere ancora negli occhi la bellissima finale del singolare maschile di Wimbledon 2019 tra Novak Djokovic e Roger Federer, durata 4 ore e 57 minuti, la più lunga nella storia del torneo. Al termine di questa partita romanzesca Djokovic ha alzato per la quinta volta il trofeo più prestigioso del mondo del tennis annullando due match point che probabilmente Roger Federer si sognerà di notte per tutta la vita. Prima cosa da ...

Wimbledon 2019 : nella finale più lunga Novak Djokovic doma Roger Federer per 13-12 al tie-break del quinto set : Al termine di una finale al cardiopalma, una delle più belle di sempre, durata 4 ore e 57 minuti, la più lunga della storia del singolare maschile di Wimbledon, Novak Djokovic ha battuto Roger Federer col punteggio di 7-6 1-6 7-6 4-6 13-12. Nel quarto game è Djokovic il primo, a causa di un paio di distrazioni, a concedere una palla break che però lo svizzero manca sbagliando il dritto, nel game successivo Roger si aggrappa al servizio per ...

Wimbledon 2019 : tutti i numeri della semifinale tra Roger Federer e Rafael Nadal : Ecco tutti i numeri e le statistiche ufficiali della stellare semifinale del singolare maschile di Wimbledon 2019 tra Roger Federer e Rafael Nadal. Nella 40esima sfida della rivalità tra questi due fenomeni, nel bilancio della quale Federer si è portano a 16 successi contro i 24 dello spagnolo, spiccano i punti a rete vinti dallo svizzero, 25, contro i solamente 6 del maiorchino, ma soprattutto il rapporto tra punti vincenti ed errori gratuiti: ...

Wimbledon 2019 : Roger Federer - Rafael Nadal e il tempo che non passa. Novak Djokovic e qualche possibile problema : E’ stata una giornata veramente intensa, quella vissuta sul Centre Court di Wimbledon per le semifinali maschili, che hanno visto i tre migliori interpreti del tennis mondiale, Novak Djokovic, Rafael Nadal e Roger Federer, succedersi nei loro impegni, e gli ultimi due sfidarsi per la quarantesima volta. L’uomo che in tanti hanno definito “intruso”, ma che di intruso alla fine dei conti non ha avuto proprio niente, ...

Wimbledon - Roger Federer batte Nadal : domenica la finale contro Djokovic per eguagliare i nove successi di Navratilova : Saranno Roger Federer e Novak Djokovic a giocare la finale del torneo di Wimbledon, terza prova stagionale del Grande Slam. Nella partita più attesa dell’anno, lo svizzero ha battuto il suo grande rivale Rafa Nadal in quattro set con il punteggio di 7-6 (3), 1-6, 6-3, 6-4. Per l’ex numero 1 del mondo domenica sarà la 12esima finale sull’erba inglese, all’età di 38 anni. Nel 40esimo capitolo di una sfida infinita, Federer ha riscattato la ...

