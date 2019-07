Jesolo | fermato un rumeno | avrebbe speronato l' auto dei 4 giovani morti

Blastingnews

(Di lunedì 15 luglio 2019) Il tragico incidente mortale che ha funestato lo scorso fine settimana si arricchisce di un nuovo capitolo. I ragazzi venetinella notte tra sabato e domenica sarebbero stati speronati da un altro veicolo chefatto finire la loro Ford Fiesta in un canale situato al lato della carreggiata, provocando la morte di quattro di loro. Solo la quinta passeggera, una ragazza, è riuscita a salvarsi. Nella serata di domenica il pubblico ministero di Venezia Giovanni Gasparini ha firmato il fermo con l’accusa di omicidio stradale plurimo e omissione di soccorso nei confronti di un cittadino di origine rumena di 26 anni che, ironia della sorte, è residente da qualche anno a Musile di Piave, la stessa cittadina sita in provincia di Venezia dove vivevano alcune delle vittime....

