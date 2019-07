Incidente Jesolo | bandiera a mezz' asta in Comune per i ragazzi morti

Incidente Jesolo : giovedì funerali congiunti per i quattro ragazzi morti sabato notte : Venezia, 15 lug. (AdnKronos) - Si terranno giovedì pomeriggio nella chiesa di Musile di Piave i funerali congiunti dei quattro ragazzi morti sabato notte nell'Incidente lungo la Sr 43 a Jesolo. E nella giornata sarà lutto cittadino anche nelle vicine Jesolo e San Donà di Piave, dove abitavano i raga

Incidente Jesolo : giovedì funerali congiunti per i quattro ragazzi morti sabato notte : Venezia, 15 lug. (AdnKronos) – Si terranno giovedì pomeriggio nella chiesa di Musile di Piave i funerali congiunti dei quattro ragazzi morti sabato notte nell’Incidente lungo la Sr 43 a Jesolo. E nella giornata sarà lutto cittadino anche nelle vicine Jesolo e San Donà di Piave, dove abitavano i ragazzi. E per domani ci dovrebbe essere la decisione del Gip sulla conferma degli arresti domiciliari per il 26enne romeno accusato di ...

Incidente Jesolo - fermato romeno di 26 anni per omicidio plurimo ed omissione di soccorso : Dopo ore di interrogatorio al Comando della Polizia locale di Jesolo, vicino a Venezia, è stato fermato per omicidio plurimo ed omissione di soccorso il giovane che nella notte tra sabato e domenica avrebbe speronato un auto con a bordo 5 amici tra i 22 ed i 23 anni. Il tragico Incidente è costato la vita a 4 di loro: Giovanni Mattiuzzo, Eleonora Frasson, Leonardo Girardi e Riccardo Laugeni. 26 anni, di nazionalità romena e residente in Italia ...

Incidente Jesolo - confessa il 26enne che ha ucciso i 4 amici : “Avrei voluto morire io” : Ha confessato il giovane pirata della strada che a Jesolo ha provocato un Incidente lo scorso sabato sera in cui sono morte 4 persone. Si tratta di un 26enne romeno, in Italia dal 2012. Ad incastrarlo la testimonianza dell'unica sopravvissuta della strage. Fermato per omicidio stradale plurimo e omissione di soccorso ha detto: "Sono disperato, avrei voluto morire io".Continua a leggere

Jesolo - Incidente stradale : morti quattro ragazzi - sarebbero stati speronati : Erano tutti originari di Noventa, una cittadina in provincia di Venezia, i quattro ragazzi morti ieri notte, 14 luglio, a seguito di un bruttissimo incidente stradale avvenuto a Jesolo. Secondo quanto riporta la stampa locale e nazionale, pare che i giovani, tutti di età compresa tra 22 e 23 anni, siano stati speronati da un'auto pirata. Il responsabile del presunto speronamento sarebbe stato già individuato dalla Polizia: si tratterebbe, almeno ...

Incidente Jesolo - fermato un 26enne romeno per omicidio stradale : "Vorrei morire io al loro posto" : Secondo quanto ricostruito dalla Procura di Venezia, l'uomo avrebbe speronato la macchina causando la morte dei 4 e poi sarebbe scappato

Incidente Jesolo - c’è un fermo per omicidio stradale : 26enne ai domiciliari : Un 26enne è stato fermato con l’accusa di omicidio stradale plurimo e omissione di soccorso perché ritenuto responsabile dell’Incidente a Jesolo che nella notte ha provocato la morte di 4 giovani tra i 22 e i 23 anni. Il fermo è stato firmato dal pm di Venezia Giovanni Gasparini. Il fermato è un romeno residente in Italia dal 2012 e si trova ai domiciliari. Vive a Musile di Piave, la stessa località della provincia di Venezia in cui ...

Incidente a Jesolo - quattro morti. Ipotesi : auto speronata Un fermo : “Omicidio stradale” : quattro giovani annegati nell’auto a Ca’ Nani. A bordo una quinta ragazza miracolosamente illesa: «Ci sono venuti addosso». Un giovane del posto sotto interrogatorio. A distanza di poche ore, un infermiere ventottenne ha perso la vita schiantandosi contro un albero

Ascoli. L’infermiere Brian Merletti morto in un Incidente a Jesolo : Era un ragazzo solare, pieno di vita. I suoi sogni si sono infranti alle 5 del mattino di domenica 14

Jesolo. Incidente in via Roma Sinistra : morto ventenne di San Donà : Notte tragica a Jesolo. In due distinti incidenti hanno perso la vita 5 ragazzi. In uno sono morte quattro persone.

Incidente a Jesolo : finiscono in un canale con l’auto - muoiono 4 ventenni : Quattro giovani sono morti stanotte a Jesolo dopo che la loro auto è finita in un canale a Ca’ Nani. A bordo c’era una quinta ragazza che si sarebbe salvata

Incidente Jesolo : auto in un canale a Ca' Nani - 4 ragazzi morti/ Salva una 5a giovane : Incidente Jesolo, un'auto con a bordo cinque ragazzi è finita in un canale a Ca' Nani: quattro sono morti sul colpo, Salva una quinta

Jesolo - auto esce di strada e finisce in un canale : morti quattro amici. Altro Incidente mortale con una vittima nella notte : La tragedia in località Ca' Nani al ritorno dalla serata in un locale. Le vittime avevano tutte tra i 22 e i 23 anni

Auto nel canale - morti quattro ragazzi : tragico Incidente stradale a Jesolo : Era l'una e mezza quando vigili del fuoco e forze dell'ordine sono intervenuti lungo la strada regionale 43 in Via Adriatico...