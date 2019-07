Incidente in moto per Daniele Dal Moro | l’ex del Grande Fratello | “Ci ho quasi rimesso le

Incidente in moto per Daniele Del Moro : “Ci ho quasi rimesso le penne” : Daniele Dal Moro è caduto durante un giro in moto. A dare la notizia è l’ex gieffino. Daniele Dal Moro non ha riportato gravi ferite e ha avuto la forza necessaria per andare ad allenarsi in palestra; ha però ammesso che se l’è vista brutta. I suoi follower di Instagram gli hanno scritto una valanga di messaggi, ai quali Daniele ha dovuto rispondere per non aumentare la loro preoccupazione. Nell’ultimo periodo, si sta aprendo sempre di più ...

Incidente con la moto d’acqua per Wanda Nara sul lago di Como : Week end sul lago di Como per la famiglia Icardi nella villa che si affaccia sul Lario e tra grigliate, cene sontuose e partitelle sulle sponde, non è mancata neppure un po’ di paura. Proprio mentre l’Inter scendeva in campo per la prima amichevole dell’era Conte, Maurito si divertiva a tirare il pallone con i figli di Maxi Lopez. Intanto Wanda prendeva il largo insieme agli amici Kennys e Monica. Nelle “Stories di Instagram” ...

Wanda Nara Incidente con la moto d’acqua sul lago di Como : La famiglia Icardi ha trascorso il weekend nella villa che si affaccia sul Lario e tra grigliate, cene sontuose e partitelle sulle sponde, non è mancata neppure un po’ di paura. Proprio mentre l’Inter scendeva in campo per la prima amichevole dell’era Conte, Maurito si divertiva a tirare il pallone con i figli di Maxi Lopez. Intanto Wanda prendeva il largo insieme agli amici Kennys e Monica. Nelle “Stories di Instagram” la Nara ...

VIDEO – Lago di Como - Incidente Wanda Nara : si ribalta con la moto d’acqua : incidente Wanda Nara sul Lago di Como Wanda Nara era con alcuni amici a trascorrere la domenica pomeriggio sul Lago di Como e proprio in loro compagnia stava facendo un giro con la moto d’acqua lungo il Lago. Improvvisamente lo scooter sul quale stavano ha avuto qualche problema e ha ribaltato Wanda ed i suoi amici in acqua. Niente di grave per i tre che sono stati ripescati e riportati a riva come si vede nel VIDEO postato dalla ...

Wanda Nara - Incidente al lago di Como : paura tra gli amici - la moto d'acqua «ripescata» : Piccola disavventura per Wanda Nara, moglie e procuratrice di Mauro Icardi, che in questi giorni ha dovuto abbandonare suo malgrado il ritiro dell?Inter: il bomber nerazzurro è ormai ai...

Scicli. Sedicenne morto in Incidente in moto in Via Vitaliano Brancati : Due incidenti e due vittime a distanza di poche ore sono avvenuti a Scicli. Nel primo ha perso la vita

Castiglione di Cervia - Incidente sulla statale 254 Cervese : moto contro ambulanza. Un morto : incidente nella notte sulla statale 254 (Cervese): due ragazzi a bordo di una moto si sono scontrati ad alta velocità contro la fiancata di un'ambulanza. Il 28enne è morto sul colpo, la ragazza che era con lui è grave. Sotto choc l'autista del mezzo di soccorso. La dinamica esatta sarà stabilita dopo i rilievi della Municipale.Continua a leggere

Malika Ayane coinvolta in un Incidente in moto durante le vacanze in Corsica : A qualche settimana dalla ripresa degli impegni televisivi, arriva la notizia di Malika Ayane coinvolta in un incidente in moto mentre trascorreva le vacanze in Corsica. La news giunge direttamente dai canali social dedicati all'artista, nei quali ha spiegato la dinamica dell'incidente, avvenuto dopo un ingresso azzardato in una rotatoria che ha comportato una caduta rovinosa dalla due ruote che le ha causato qualche escoriazione. ...

Incidente in moto per Malika Ayane! Le condizioni della cantante : Incidente in moto per Malika Ayane, da poco approdata al talent Sky ”X-Factor”, dove vestirà i panni di giudice insieme a Samuel dei Subsonica, il trapper Sferaebbasta e la veterana Mara Maionchi. La nuova giudice di X Factor, domenica 14 luglio in concerto ad Arzachena (Sardegna) per l’evento ”Festa in famiglia” organizzato dal Comune, è stata protagonista di una caduta dalla sua moto mentre stava viaggiando verso la Corsica per alcuni giorni ...

Malika Ayane - Incidente in moto per la cantante : “Entrata a cannone in una rotonda” : FQ Magazine Marianna Serena, muore a 24 anni “l’angelo” del Carnevale di Venezia Una vacanza in Corsica in moto: questo il piano di Malika Ayane prima dei futuri impegni (anche televisivi: la cantante farà parte della giuria di X Factor). Purtroppo però, Malika è rimasta vittima di un incidente che lei stessa ha raccontato ai follower: ...

Incidente in moto per Malika Ayane : La cantante e nuovo giudice di X Factor è stata vittima di un Incidente mentre si trovava a bordo della sua moto. A spiegare cosa è accaduto è stata lei stessa attraverso i social. Si è concluso con tanto spavento e una contusione al ginocchio l'Incidente che ha coinvolto nei giorni scorsi la cantante italiana Malika Ayane. La nuova giudice di X Factor è stata protagonista di una caduta dalla sua moto mentre stava viaggiando verso la ...

Incidente nel Milanese : cade dalla moto e viene travolto da un'auto - muore un 26enne : Tremendo Incidente nel Milanese, e più precisamente sulla Strada Statale 121, dove un giovane di soli ventisei anni ha perso la vita mentre si trovava in sella alla sua moto. I fatti si sono verificati nella mattinata di ieri a Carugate, nel Milanese, intorno alle ore 6.30: Vincenzo Restivo, appena ventisei anni e una marea di sogni nel cassetto da realizzare, si stava recando come di consueto a lavoro, attraversando la trafficata Strada Statale ...

MotoGp - Valentino Rossi stende Nakagami ad Assen : spunta un VIDEO inedito che svela la dinamica dell’Incidente : Uno spettatore ha pubblicato sui social un VIDEO che riprende l’incidente di Valentino Rossi da un’altra angolazione spuntano nuove immagini sui social dell’incidente occorso a Valentino Rossi durante il Gp d’Olanda, una caduta che ha coinvolto anche lo sfortunato Takaaki Nakagami, finito nella ghiaia insieme al pesarese a velocità supersonica. Se fino ad oggi i VIDEO non riuscivano a far luce sull’accaduto, ...

Moto2 - scoppia la rissa in Olanda : Alex Marquez si scaglia addosso a Baldassarri dopo l’Incidente [VIDEO] : Il pilota spagnolo si è scagliato contro l’italiano dopo l’incidente avvenuto a due giri dalla fine del Gp d’Olanda di Moto2 rissa in pista nel corso del Gp d’Olanda di Moto2, protagonisti Alex Marquez e Lorenzo Baldassarri, caduti insieme a due giri dalla fine della gara. A causa di un sorpasso azzardato, l’italiano ha perso il controllo della moto e ha trascinato giù lo spagnolo, mandandolo su tutte le furie ...