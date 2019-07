In spiaggia con la famiglia contrae un batterio mangiacarne e muore in 48 ore

"Se pulisci la spiaggia entri gratis al concerto" : ancora bufera sul Jova Beach Party - : Francesca Bernasconi Ma la produzione dell'evento chiarisce: "Malinteso dovuto a cartelli sbagliati" Lavorare al concerto di Jovanotti? Si può fare, ma la paga è pari a un biglietto per l'evento e un buono per panino e bibita. È ancora polemica intorno al Jova Beach Party, dopo le proteste dei mesi scorsi. Questa volta, nel centro della bufera è finito il reclutamento dei volontari per tenere pulite le spiagge. Secondo quanto ...

Ancona - 15enne violentata da un coetaneo in spiaggia : portata via in barella dai soccorritori : Una ragazzina italiana di 15 anni ha riferito di essere stata violentata ieri sera ad Ancona alla spiaggia del Passetto. Secondo il suo racconto, ad abusare di lei sarebbe stato un suo coetaneo. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia e i soccorritori della Croce Gialla, che hanno portato via la ragazza in barella.Continua a leggere

Maria De Filippi in spiaggia con i suoi cani contro l’abbandono : Noi stiamo bene insieme, con Maria De FilippiNoi stiamo bene insieme, con Maria De FilippiNoi stiamo bene insieme, con Maria De FilippiNoi stiamo bene insieme, con Maria De FilippiNoi stiamo bene insieme, con Maria De FilippiNoi stiamo bene insieme, con Maria De FilippiNoi stiamo bene insieme, con Maria De FilippiNoi stiamo bene insieme, con Maria De FilippiNoi stiamo bene insieme, con Maria De FilippiNoi stiamo bene insieme, con Maria De ...

Catania - vasto incendio in spiaggia. Centinaia di bagnanti evacuati con i gommoni - molti bambini Vigile del Fuoco in ospedale : Centinaia di bagnanti bloccati dalle fiamme sulla sabbia del lungomare Plaia di Catania sono stati evacuati via mare da gommoni e mezzi navali dei vigili del Fuoco e della guardia costiera. Tra loro...

Catania - incendio in spiaggia : bagnanti evacuati con i gommoni : Paura sulle spiagge di Catania. Un incendio di vaste proporzioni sta interessando il litorale della Plaia di Catania. Le fiamme alimentate dal vento caldo hanno fortemente danneggiato il lido Europa...

Maltempo nelle Marche - la spiaggia di Numana distrutta. Lo sconforto : “Non è rimasto più niente qui” : Il Maltempo che ha colpito la costa adriatica, in particolar modo Marche e Abruzzo, ha causato danni materiali sui litorali e ha provocato decine di feriti. Nel video, lo stato della spiaggia di Numana, in provincia di Ancona, dopo il temporale: “Non è rimasto più niente” è il commento di chi sta osservando la spiaggia e gli stabilimenti balneari. Maltempo in Abruzzo, arriva la tempesta su Tortoreto Lido: ...

Zanzare colpiscono litorale Lazio : il ditteri culicidae/ Punture in spiaggia e bolle : Punture in spiaggia e bolle, Zanzare invadono il litorale del Lazio: si tratta del ditteri culicidae. Le ultime notizie e le località coinvolte.

Jovanotti - il grande spettacolo della sua “prima volta” : la festa sulla spiaggia di Lignano (con qualche problema logistico) : “La prima volta“. Mica semplice, che tutto vada per il verso giusto. Ognuno di noi ha sperimentato una “prima” e non tutti possono dire che sia stata proprio perfetta. Così è stato per Jovanotti, anche se lui, alla perfezione, c’è senza dubbio andato vicino. La data uno del suo Jova Beach Tour, a Lignano, è stata incantevole, e chi si aspettava una “baracconata” si sarà dovuto ...

Bianca Guaccero - show piccantissimo in spiaggia : le foto pazzesche della conduttrice : Bianca Guaccero è una sirena a Formentera. Fa il bagno, salta, gioca, scatta foto. In bikini nero è uno spettacolo ed appare spensierata anche se senza un compagno. Bianca il prossimo anno tornerà al timone di Detto Fatto. “Questo show mi ha cambiato la vita”, confessa intervistata tra le pagine di

Il concerto di Jovanotti a Castel Volturno si farà : annullato il sequestro della spiaggia : Il concerto di Jovanotti a Castel Volturno è confermato. Dopo le incertezze degli ultimi giorni, arriva la conferma della revoca del sequestro della spiaggia di Lido Fiore Flava, dove il 13 luglio si terrà una delle tappe del Jova Beach Party in programma nel lungo calendario di eventi. Il giudice Alessandra Grammatica di Santa Maria Capua Vetere ha infatti deciso per la revoca del sequestro della spiaggia che ospiterà il tour di Jovanotti. ...

In spiaggia con la mamma : bimba punta da una siringa : Emanuela Carucci Ora la piccola di soli sei anni dovrà sottoporsi a una lunga profilassi per evitare di contrarre malattie infettive È accaduto ieri a Torre a Mare, un quartiere di Bari. Una bambina di sei anni era al mare con la mamma quando si è punta con una siringa. L'ago ha trapassato la scarpetta fino ad arrivare al piede della piccola che è stata subito trasportata al pronto soccorso dell'ospedale di Bari. La vita della ...

L’ago ha trapassato le scarpe! Bimba di sei anni si punge con una siringa sulla spiaggia : Avrebbe dovuto essere una piacevole giornata di vacanza al mare, ma per una bambina di appena sei anni si è trasformata in un incubo: la piccola stava camminando sulla spiaggia di Torre a Mare (Bari), nella zona di via Fontana Nuova, fra i locali Calamarè e Ske, quando è stata punta da una siringa nascosta sotto la sabbia. L'ago si è conficcato sotto l'infradito della Bimba ed ha raggiunto un dito, pungendola. A seguito dell'incidente la piccola ...

Benvenuti : senza ulteriori novità esperimento spiaggia Tevere si conclude così : Roma – “In molti si chiedono se quest’anno verra’ riaperto il ‘lido’ fluviale a ponte Marconi che secondo le intenzioni dell’amministrazione Raggi quest’anno doveva rappresentare la stagione del rilancio, tanto che si ipotizzava anche la realizzazione di una piscina all’aperto. Noi di Ecoitaliasolidale in questi giorni abbiamo effettuato un sopralluogo. Ad oggi non sono in atto lavori ...

Jesolo - in 30 contro 3 : scacciata dagli ombrelloni - baby gang picchia i bagnini della spiaggia : Almeno 30 minori, tra italiani e nordafricani, hanno aggredito gli addetti al salvataggio che li avevano allontanati dalle sdraio occupate e destinate agli ospiti di un hotel