Huawei e nuove intese con Di MaioMoscopoli rilancia la Via della Seta

Ecco le nuove offerte a rate di TIM per le serie Huawei P30 e Mate 20 : TIM ha aggiornato il proprio listino smartphone con nuovi prezzi per i modelli delle serie Huawei P30 e Mate 20 L'articolo Ecco le nuove offerte a rate di TIM per le serie Huawei P30 e Mate 20 proviene da TuttoAndroid.

Nuove valutazioni ufficiali da Huawei P9 a P20 Pro : tutti i modelli coinvolti quote usato : C'è stato un interessante aggiornamento in queste ore per quanto riguarda le quotazioni dell'usato da parte di Huawei Italia, in riferimento all'usato che può valere un buono acquisto dello store ufficiale a partire da coloro che sono ancora in possesso di un Huawei P9. Al netto di alcune problematiche che abbiamo trattato per quest'ultimo negli ultimi tempi, è importante valutare più da vicino l'approccio aziendale su un argomento del ...

Huawei pubblicizza le sue “promesse per il futuro” con nuove immagini promo : Huawei lancia una nuova campagna pubblicitaria in Germania per riconquistare la fiducia degli utenti, con una serie di promesse per il futuro. L'articolo Huawei pubblicizza le sue “promesse per il futuro” con nuove immagini promo proviene da TuttoAndroid.

Huawei certifica nuovi dispositivi e si gode Hongmeng OS ma fa i conti con nuove defezioni : Huawei continua a certificare nuovi smartphone, nonostante alcune importanti defezioni. nel frattempo sembra che Hongmeng OS sia davvero veloce. L'articolo Huawei certifica nuovi dispositivi e si gode Hongmeng OS ma fa i conti con nuove defezioni proviene da TuttoAndroid.

TENAA rivela che Huawei P30 sarà presto disponibile in due nuove varianti - in Cina : Huawei P30 è recentemente apparso su TENAA con il codice ELE-AL00m e presto potrebbe essere disponibile in due nuove varianti in Cina. La prima delle nuove varianti viene fornita con 12 GB di RAM e probabilmente 256 GB di spazio di archiviazione, tuttavia nell'elenco è presente anche una variante con 6 GB RAM che dovrebbe avere 64 GB di spazio di archiviazione. L'articolo TENAA rivela che Huawei P30 sarà presto disponibile in due nuove ...

Giugno mese giusto per nuove patch su Huawei P10 Lite e P8 Lite 2017 : alcuni chiarimenti : Ci sono alcuni concetti da chiarire per quanto riguarda alcuni smartphone di fascia non altissima e non di ultimo pelo, come nel caso dei vari Huawei P10 Lite e Huawei P8 Lite 2017. Si tratta di device lanciati sul mercato più di due anni fa e, come sempre avviene in questi casi, il rilascio degli aggiornamenti software è rallentato molto. alcuni ipotizzano addirittura che possano essere stati sospesi e non ci saranno ulteriori pacchetti ...

Nuove esclusioni illustri per Huawei - che è a caccia di un miliardo di dollari : Huawei perde il supporto di WiFi Alliance e JEDEC, oltre a quello della SD Association, e cerca un nuovo finanziamento per un miliardo di dollari dopo il ban. L'articolo Nuove esclusioni illustri per Huawei, che è a caccia di un miliardo di dollari proviene da TuttoAndroid.

Il caso ban Huawei si allarga e obbliga nuove aziende a schierarsi : Mentre TSMC conferma che non interromperà i rapporti con Huawei, Panasonic prende le distanze. E intanto si profilano nuovi guai, legati a presunte operazioni di spionaggio. L'articolo Il caso ban Huawei si allarga e obbliga nuove aziende a schierarsi proviene da TuttoAndroid.