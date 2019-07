Travolti dal Suv nel ragusano Morto anche il secondo cuginetto

Travolti dal suv - oggi funerali di Alessio. La polemica : “Organizzati da amico di chi l’ha ucciso” : L’agenzia di pompe funebri incaricata del funerale del piccolo, travolto e ucciso dal Suv guidato da Rosario Greco a Vittoria (Ragusa) è la Cutello, nella quale figura anche Maurizio Cutello, attualmente sotto processo assieme ad Angelo Ventura – uno degli occupanti della vettura che ha travolto un gruppo di bambini uccidendo, giovedì sera Alessio D'Antonio e ferendo in modo gravissimo il cugino Simone, che ha perso le gambe.Continua a leggere

Bimbi Travolti dal suv - inchiesta procura sui soccorsi : indagati medico e infermiere ambulanza : La procura di Ragusa ha aperto un'inchiesta conoscitiva sui tempi d'intervento dei soccorsi ai due cuginetti di 11 e 12 anni travolti da un suv a Vittoria, nel Ragusano. Uno dei due bambini...

Bambini Travolti dal Suv a Vittoria : i funerali affidati a un amico dell’uomo arrestato : A organizzare i funerali di Alessio D'Antonio, il bambino ucciso da un suv nella serata di giovedì a Vittoria, sarà l'agenzia di pompe funebri Cutello amministrata, tra gli altri, da Maurizio Cutello, attualmente sotto processo insieme ad Angelo Ventura – uno degli occupanti dell'automobile guidata da Rosario Greco che ha travolto un gruppo di Bambini uccidendo Alessio e ferendo in modo gravissimo il cugino Simone, che ha perso le gambe. A ...

Bambini Travolti dal Suv a Vittoria - disposta l’autopsia. Inchiesta sulla tempestività dei soccorsi : La Procura di Ragusa ha aperto un'Inchiesta conoscitiva sui tempi d'intervento dei soccorsi ai due cuginetti di 11 e 12 anni travolti da un suv a Vittoria, nel Ragusano. Uno dei due Bambini è morto, mentre l'altro è ricoverato a Messina con le gambe amputate.Continua a leggere

Vittoria - cuginetti Travolti dal Suv : aperta un'inchiesta sui tempi d'intervento dei soccorsi : Le autorità hanno disposto l'autopsia sul corpo della piccola vittima. L'altro minore è ancora ricoverato in pericolo di vita

Si indaga sui soccorsi ai bambini Travolti dal suv : E' ancora molto grave Simone, il bambino di 12 anni che ha perso le gambe nell'incidente di giovedì sera a Vittoria, nel Ragusano, in cui è stato ucciso il cuginetto di 11 anni, Alessio. "La situazione si mantiene sostanzialmente stabile" dice Antonino Levita, direttore sanitario del Policlinico di Messina dove è ricoverato il bambino "Il bimbo è sotto assistenza respiratoria, in coma farmacologico. Una situazione che ...

Bimbi Travolti dal Suv! Ecco il video dell'incidente : Le telecamere di sorveglianza posizionate sulla strada dove è avvenuto l'incidente hanno ripreso la folle corsa della jeep. Le immagini dell'incidente di Vittoria sono impressionanti. L'auto, una Jeep nera, imbocca la traversa dove si trovano, seduti sull'uscio, i due cuginetti di 11 e 12 anni. In un frazione di secondo l'auto sbanda e di fatto investe in pochi istanti i due Bimbi. Il primo muore sul colpo, l'altro perde le gambe. La ...

Vittoria - cuginetti Travolti dall’auto : il video dell’incidente : Vittoria, cuginetti travolti dall’auto: il video dell’incidente Nelle immagini riprese da una telecamera di sorveglianza si vede la dinamica del tragico incidente in cui uno dei due bambini ha perso la vita e l’altro ha perso le gambe. L’autista, fuggito a piedi, è stato poi arrestato. E' risultato positivo ai test di alcol e ...

Travolti dal Suv a Vittoria - il piccolo Simone è gravissimo. Domani i funerali del cuginetto : È ancora in pericolo di vita il piccolo Simone, il bambino falciato davanti casa a Vittoria (Ragusa) da un Suv insieme con il cuginetto Alessio, morto sul colpo. Il piccolo è ricoverato a Messina dove è stato sottoposto a un difficile intervento chirurgico e ha perso le gambe. Lutto cittadino per i funerali del cugino.Continua a leggere

Cuginetti Travolti dal Suv - i genitori del bimbo ucciso : “L'assassino? Due giorni e lo buttano fuori” : Il dramma in provincia di Ragusa. Uno dei bambini è morto sul colpo, all'altro hanno amputato le gambe. L'investitore è Rosario Greco, ha ammesso di aver bevuto birra e fatto usa di cocaina. Il padre di Alessio: "Due giorni e lo buttano fuori. Mio figlio non torna più, io non riesco a tornare a casa”.Continua a leggere

Beach volley - Mondiali Amburgo 2019. Lupo/Nicolai Travolti dalla valanga norvegese : è quinto posto iridato : Non c’è stata partita, come si temeva. Al momento Daniele Lupo e Paolo Nicolai non possono neppure fare il solletico a Mol/Sorum che proseguono la loro marcia da schiacciasassi nel mondiale tedesco e volano in semifinale senza problemi. Due set veloci, un dominio nettissimo quello dei norvegesi che vanno a nozze contro il gioco ragionato della coppia azzurra che non riesce mai a cambiare marcia e si prende troppi pochi rischi in battuta e ...

In due Travolti e uccisi fuori dalla discoteca Arrestata la trentenne che guidava ubriaca : Vanni Zagnoli La donna aveva un precedente, si cerca un uomo che era sull'auto ed è fuggito Piacenza Erano stati a L'Altro Village, a Piacenza, la notte della mancata serie B dei biancorossi, nel calcio, a inizio mese. Ergi Skenderi e Xhulio Kaya erano due amici di 20 e 22 anni, avevano appena trascorso insieme una serata allegra e spensierata in discoteca. Con tanti altri della loro compagnia, gli albanesi avevano ballato e ...

Travolti all’uscita dalla discoteca - morti due 20enni : Due giovani albanesi sono morti la notte scorsa alle porte di Piacenza dopo essere stati Travolti da un'auto guidata da una donna davanti alla discoteca Village. Le vittime, due amici di 20 e 22 anni, stavano camminando alle 3 di notte lungo la statale 45 quando sono stati falciati da una Renault Twingo guidata da una 30enne piacentina. L'auto e' poi finita fuori strada 250 metri piu' avanti ed e' andata distrutta, hanno riferito i giornali ...

Dramma fuori dalla discoteca : due ventenni Travolti e uccisi da un'auto : La tragedia è avvenuta intorno alle 3 i notte sulla statale 45, nei pressi di Piacenza. A perdere la vita due ragazzi di 20...