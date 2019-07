Qui Dimaro Ancelotti responsabilizza i terzini e Manōlas si fa subito notare

ilnapolista

(Di domenica 14 luglio 2019) Domenica di doppia fatica per gli azzurri che, dopo l’allenamento mattutino, si sono ritrovati al campo di Carciato per una seduta pomeridiana. Pubblico ancora una volta numeroso sugli spalti, che ha accolto con incitazioni e cori tutti i calciatori che entravano singolarmente in campo. Anche oggi pomeriggio la sessione è stata leggera, nel tempo e nello sforzo fisico, ma con buone indicazioni tecnico-tattiche. Dopo il solito lavoro di palestra, la squadra si è radunata sulla pista d’atletica per una breve riunione tecnica e per l’attivazione prima dell’inizio dell’allenamento. La preoccupazione die del suo staff è il miglioramento della velocità di esecuzione nei passaggi e nella conclusione; lo si nota chiaramente in una delle esercitazioni: scambi di prima, cambi di posizione rapidi e soprattutto lavoro meticoloso dei duenel fornire ...

