Per la ripartizione dei migranti ci vuole un metodo con criteri oggettivi e

(Di domenica 14 luglio 2019) Enzo Moavero Milanesi illustrerà il piano italianolunedì 15 luglio a Bruxelles al Consiglio Affari Esteri per una riflessione con i colleghi europei: ci lavora dal giorno in cui fu nominato ministro degli Esteri, ne ha parlato giovedì scorso con il premier Giuseppe Conte e con il ministro dell'Interno Matteo Salvini. Lo annuncia in un'intervista al Corriere della Sera. "Negli ultimi tempi - spiega - ci sono stati accordi sulla distribuzione deifra Paesi prima dello sbarco. Ma non possiamo continuare a procedere caso per caso, cercando ogni volta soluzioni d'emergenza. Bisogna trovare un meccanismo strutturato, di carattere stabile". Per il ministro, bisogna uscire "dalla tirannia delle emergenze e dell'emotività. Obiettivamente, sui flussi migratori sino ad oggi ogni Paese tende a reagire in maniera sovranista. Ma riusciremo a governarli solo con una vera ...

