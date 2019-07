Binotto | “Leclerc si è meritato tutto Vettel saprà reagire da solo”

Mattia Binotto F1 - GP Gran Bretagna 2019 : “Leclerc strepitoso - che spettacolo con Verstappen. Vettel sa di avere sbagliato” : Il GP di Gran Bretagna 2019 porta in dote la gioia per il terzo posto di Charles Leclerc e la delusione per la pessima gara di Sebastian Vettel che ha tamponato Max Verstappen. A Silverstone la Ferrari ha assistito al dominio delle Mercedes, palesando delle difficoltà su un tracciato poco congeniale alle Rosse. Il team principal Mattia Binotto ha analizzato la situazione ai microfoni di Sky: “Ci sono tanti aspetti da analizzare. Leclerc ha ...