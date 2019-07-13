Traffico Roma del 13-07-2019 ore 16 | 30

_Carabinieri_ : A #Roma e in provincia di #Viterbo, arrestate 7 persone per associazione finalizzata al traffico di sostanze stupef… - Rvaticanaitalia : 'Multare #Ong per soccorso in #Mare è distorcere la realtà. I #migranti diventano una minaccia e i salvatori compli… - Rvaticanaitalia : #migranti P. Bartolomeo Sorge si: 'La #solidarietà per un cristiano è un dovere e nessuna legge può impedirmi di sa… -
Traffico Roma del 13-07-2019 ore 15 : 30 : Traffico REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E CONSOLARI DELLA CAPITALE. SOLO BREVI RALLENTAMENTI LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE PER UN INCIDENTE AVVENUTO TRA LE USCITE DI VIA SALARIA E VIA FLAMINIA. POSSIBILI DIFFICOLTA’ PER I NCIDENTE SU VIALE MANZONE ALL’ALTEZZA DI VIA EMANUELE FILIBERTO, INCIDENTE E POSSIBILI RALLENTAMENTI ANCHE SU VIA DELLA PISANA IN PROSSIMITA’ DEL RACCORDO ANULARE OGGI E DOMANI, LAVORI DI MANUTENZIONE ...
Traffico Roma del 13-07-2019 ore 14 : 30 : Traffico SCORREVOLE LUNGO L’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE. ANCHE IN CITTÀ LA CIRCOLAZIONE È NELLA NORMA, NON CI SONO INFATTI PROBLEMATICHE DI RILIEVO. GLI UNICI DISAGI SONO PRESENTI SULLA VIA SULLA VIA PONTINA DOVE CI SONO CODE A TRATTI PER Traffico DAL RACCORDO ANULARE AL BIVIO PER VIA DI PRATICA IN DIREZIONE POMEZIA. COMPLETAMENTRE RIAPERTO AL Traffico, SULLA VIA PONTINA, IL TRATTO NELLA ZONA DI POMEZIA, IN PRECEDENZA CHIUSO PER UN ...
Traffico Roma del 13-07-2019 ore 13 : 30 : Traffico SCORREVOLE LUNGO L’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE. ANCHE IN CITTÀ LA CIRCOLAZIONE È NELLA NORMA, NON CI SONO INFATTI PROBLEMATICHE DI RILIEVO. GLI UNICI DISAGI SONO PRESENTI SULLA VIA SULLA VIA PONTINA DOVE CI SONO CODE A TRATTI PER Traffico DAL RACCORDO ANULARE AL BIVIO PER VIA DI PRATICA IN DIREZIONE POMEZIA. COMPLETAMENTRE RIAPERTO AL Traffico, SULLA VIA PONTINA, IL TRATTO NELLA ZONA DI POMEZIA, IN PRECEDENZA CHIUSO PER UN ...
Traffico Roma del 13-07-2019 ore 12 : 30 : A Roma NORD RALLENTAMENTI PER INCIDENTE SULLA VIA SALARIA FRA VIA DEL FORO ITALICO E L’AEROPORTO DELL’URBE IN DIREZIONE DEL GRANDE RACCORDO ANULARE. ALL’APPIO LATINO INCIDENTE SU VIA CILICIA FRA PIAZZA GALERIA E VIA APPIA ANTICA IN DIREZIONE PIAZZALE OSTIENSE: CI SONO RALLENTAMENTI A PARTIRE DA PIAZZA GALERIA. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA ESTERNA, RALLENTAMENTI E CODE PER Traffico E INCIDENTE FRA LA VIA DEL MARE-V.OSTIENSE E LO ...
Traffico Roma del 13-07-2019 ore 11 : 30 : A Roma NORD RALLENTAMENTI PER INCIDENTE SULLA VIA SALARIA FRA VIA DEL FORO ITALICO E L’AEROPORTO DELL’URBE IN DIREZIONE DEL GRANDE RACCORDO ANULARE. ALL’APPIO LATINO INCIDENTE SU VIA CILICIA FRA PIAZZA GALERIA E VIA APPIA ANTICA IN DIREZIONE PIAZZALE OSTIENSE: CI SONO RALLENTAMENTI A PARTIRE DA PIAZZA GALERIA. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA ESTERNA, RALLENTAMENTI E CODE PER Traffico E INCIDENTE FRA LA VIA DEL MARE-V.OSTIENSE E LO ...
Traffico Roma del 13-07-2019 ore 10 : 30 : A SUD DELLA CAPITALE, NELLA ZONA DI POMEZIA, CHIUSA, PER INCIDENTE, LA VIA PONTINA TRA LE USCITE POMEZIA CENTRO E POMEZIA NORD, IN DIREZIONE Roma. AL DELLA VITTORIA SONO IN PIENO SVOLGIMENTO I LAVORI DI PULZIA SULLA COSIDDETTA VIA PANORAMICA, OVVERO SU VIA GIOVANNI FALCONE E PAOLO BORSELLINO E A SEGUIRE SU VIALE DEI CAVALIERI DI VITTORIO VENETO, CHIUSE A SALIRE DA PIAZZALE CLODIO A VIA TRIONFALE. SOLITI RALLENTAMENTI, PER LAVORI, SULLA VIA ...
Traffico Roma del 13-07-2019 ore 09 : 30 : A SUD DELLA CAPITALE, NELLA ZONA DI POMEZIA, CHIUSA, PER INCIDENTE, LA VIA PONTINA TRA LE USCITE POMEZIA CENTRO E POMEZIA NORD, IN DIREZIONE Roma. AL DELLA VITTORIA SONO IN PIENO SVOLGIMENTO I LAVORI DI PULZIA SULLA COSIDDETTA VIA PANORAMICA, OVVERO SU VIA GIOVANNI FALCONE E PAOLO BORSELLINO E A SEGUIRE SU VIALE DEI CAVALIERI DI VITTORIO VENETO, CHIUSE A SALIRE DA PIAZZALE CLODIO A VIA TRIONFALE. SOLITI RALLENTAMENTI, PER LAVORI, SULLA VIA ...
Traffico Roma del 13-07-2019 ore 09 : 00 : CHIUSO PER INCIDENTE IL TRATTO DELLA VIA PONTINA TRA LE USCITE POMEZIA CENTRO E POMEZIA NORD, IN DIREZIONE DELLA CAPITALE. PER LAVORI PULIZIA CHIUSA FINO ALLE 12,00 CA. VIA GIOVANNI FALCONE E PAOLO BORSELLINO, LA COSIDDETTA VIA PANORAMICA, DA PIAZZALE CLODIO A VIA TRIONFALE, IN DIREZIONE DELLA VIA TRIONFALE. PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA. . CHIUSA, DA OGGI AL PROSSIMO 23 LUGLIO, LA GALLERIA FARNESINA, IN DIREZIONE DELLO STADIO ...
Traffico Roma del 13-07-2019 ore 08 : 30 : CHIUSO PER INCIDENTE IL TRATTO DELLA VIA PONTINA TRA LE USCITE POMEZIA CENTRO E POMEZIA NORD, IN DIREZIONE DELLA CAPITALE. PER LAVORI PULIZIA CHIUSA FINO ALLE 12,00 CA. VIA GIOVANNI FALCONE E PAOLO BORSELLINO, LA COSIDDETTA VIA PANORAMICA, DA PIAZZALE CLODIO A VIA TRIONFALE, IN DIREZIONE DELLA VIA TRIONFALE. PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA. . CHIUSA, DA OGGI AL PROSSIMO 23 LUGLIO, LA GALLERIA FARNESINA, IN DIREZIONE DELLO STADIO ...
Traffico Roma del 13-07-2019 ore 07 : 30 : CODE PER INCIDENTE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRA ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO PER LA VIA PONTINA. CODE PER Traffico INTENSO SULLA VIA PONTINA TRA POMEZIA CENTRO E POMEZIA NORD, VERSO Roma. CHIUSA, DA OGGI AL PROSSIMO 23 LUGLIO, LA GALLERIA FARNESINA, IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO, PER INTERVENTI SULL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE. PRIMA EDIZIONE QUESTA MATTINA PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA Roma RIGHTS RUN, CORSA SU STRADA DI 10 ...
Traffico Roma del 12-07-2019 ore 20 : 00 : SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA CODE PER Traffico DALLA CASSIA BIS ALLA SALARIA, PROSEGUENDO RALLENTAMENTI E CODE DALLA BUFALOTTA ALLA CASILINA. LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA Roma- FIUMICINO A VIA TUSCOLANA. SULLA VIA PONTINA PER UN INCENDIO ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO ANULARE SI VIAGGIA SU CARREGGIATA RIDOTTA NELLE DUE DIREZIONI: CI SONO CODE ANCHE PER Traffico DAL BIVIO CON LA VIA C. COLOMBO A CASTEL ...
Traffico Roma del 12-07-2019 ore 19 : 30 : SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA CODE PER Traffico DALLA CASSIA BIS ALLA SALARIA, PROSEGUENDO RALLENTAMENTI E CODE DALLA BUFALOTTA ALLA CASILINA. LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA Roma- FIUMICINO A VIA TUSCOLANA. SULLA VIA PONTINA PER UN INCENDIO ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO ANULARE SI VIAGGIA SU CARREGGIATA RIDOTTA NELLE DUE DIREZIONI: CI SONO CODE ANCHE PER Traffico DAL BIVIO CON LA VIA C. COLOMBO A CASTEL ...
Traffico Roma del 12-07-2019 ore 19 : 00 : SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA CODE PER Traffico DALLA CASSIA BIS ALLA SALARIA, PROSEGUENDO RALLENTAMENTI E CODE DALLA BUFALOTTA ALLA PRENESTINA. LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA Roma- FIUMICINO A VIA TUSCOLANA. SULLA Via Aurelia RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI Via Domenico Marvasi in direzione DEL Raccordo Anulare PER UN ALTRO INCIDENTE RALLENTAMENTI SU Via Attilio Friggeri AL BIVIO con Via della ...
Traffico Roma del 12-07-2019 ore 18 : 30 : SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA CODE PER Traffico DALLA CASSIA BIS ALLA SALARIA, PROSEGUENDO RALLENTAMENTI E CODE DALLA BUFALOTTA ALLA PRENESTINA. LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA Roma- FIUMICINO A VIA TUSCOLANA. SULLA Via Aurelia RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI Via Domenico Marvasi in direzione DEL Raccordo Anulare PER UN ALTRO INCIDENTE RALLENTAMENTI SU Via Attilio Friggeri AL BIVIO con Via della ...
Traffico Roma del 12-07-2019 ore 18 : 00 : CODE PER INCIDENTE SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD TRA LA BARRIERA E SAN CESAREO IN DIREZIONE SUD, VERSO NAPOLI. CODE PER Traffico INTENSO SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA CASSIA BIS E SALARIA ED ANCORA A SEGUIRE TRA VIA DELLA BUFALOTTA E L’USCITA PER LA A24; INCOLONNAMENTI ANCHE IN CARREGGIATA ESTERNA RA L’USCITA DALLA Roma FIUMICINO E LA RomaNINA.. TRAFFICATA LA TANGENZIALE EST TRA L’USCITA DI CORSO DI FRANCIA E LA SALARIA, IN DIREZIONE ...