Rifiuti Roma,in 24 h raccolte 3.100 t

Nelle ultime 24 ore Ama ha raccolto ae avviato a trattamento 3.100 t diindifferenziati. Il dato, sommato ai giorni precedenti, fa salire il complessivo dei primi 5 giorni della settimana ad oltre 16mila tonnellate. Così in una nota la municipalizzata per l'ambiente. Anche oggi confermati i 4 turni lavorativi (mattina, pomeriggio, semi-notte e notte). Rafforzati i turni di lavoro nelle autorimesse e nelle officine aziendali per garantire la massima efficienza anche domenica. La situazione è in via di normalizzazione.(Di sabato 13 luglio 2019)