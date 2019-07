Richiesta un’indagine su Ricarica+ di TIM | cosa farà l’Antitrust?

optimaitalia

(Di sabato 13 luglio 2019) Non è passata inosservata l'iniziativadi TIM, di cui vi avevamo già parlato in questo articolo relativamente alla possibilità di ottenerer rimborsi per i tagli da 5 e 10 euro. Alcuni utenti non la vedono di buon occhio, come pure l'UNC, ovvero l'Unione Nazionale Consumatori, che, secondo quanto riferito da 'mondomobileweb.it', avrebbe chiesto di indagare all'Antitrust. Il gestore blu ha aggiunto di tagli dida 5 e 10 euro, con 4 e 9 euro di credito: sebbene sia inclusi minuti e traffico dati, oltre che l'opportunità di prendere parti ad alcuni concorsi, la questione sembra essere molto vicina ai costi che le ricariche telefoniche hanno avuto fino a qualche anno fa. Pensate chedi TIM ha sostituito le ricariche classiche in alcune postazioni (pure presso alcuni rivenditori fisici, in qualche caso). Il taglio da 5 euro lo si trova da marzo scorso presso ...

