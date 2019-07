Gli uccelli film stasera in tv 13 luglio | cast | trama | curiosità | streaming

Il clima del passato ha spinto Gli uccelli dal Nord ai Tropici : I cambiamenti climatici del passato, che nell’arco di milioni di anni ne hanno modificato l’habitat, hanno spinto gli uccelli dall’emisfero Nord a trasferirsi ai Tropici. Cio’ significherebbe che sarebbero arrivati alle latitudini piu’ calde in tempi relativamente recenti, come spiegano i ricercatori delle universita’ di Cambridge e Oxford sulla rivista dell’Accademia americana delle scienze (Pnas). ...

Ambiente : anche gli animali soffrono per lo smog e Gli uccelli sono “sentinelle” : Conosciamo numeri e cause dell’inquinamento atmosferico sulla salute dell’uomo, compreso il dato assoluto che registra 7 milioni di vittime l’anno nel Mondo. Eppure, ancora inesplorate rimangono le malattie e la mortalità di chi con noi condivide monossido di carbonio, ossidi di azoto, anidride solforosa, ozono o metalli pesanti. sono anfibi, rettili, mammiferi e uccelli che abitano le nostre zone urbane, agricole o naturali e i loro polmoni non ...

Problemi di conservazione deGli uccelli rapaci in Calabria : ALTURA, Associazione per la Tutela degli uccelli rapaci e dei loro Ambienti, in occasione dell’Assemblea nazionale annuale che si è tenuta nei giorni 1 e 2 giugno 2019 nel Parco Nazionale della Sila, ha potuto constatare alcuni gravi Problemi riguardanti la tutela degli uccelli rapaci in Calabria. Sono all’esame del competente Dipartimento regionale agricoltura, numerosi progetti per la realizzazione di nuovi impianti di uliveti nelle ultime ...

La fisica che spiega il volo deGli stormi di uccelli : Perché assumono proprio quelle forme? E come fanno a non scontrarsi nel cambiare continuamente formazione? Un team di ricercatori dell’università della North Carolina, Chapel Hill, da anni osserva e prova a svelare i segreti del volo degli uccelli quando sono riuniti in uno stormo, sicuramente uno dei fenomeni più affascinanti sul fronte del comportamento collettivo degli animali. E proprio in questi giorni, sulle pagine della rivista di ...