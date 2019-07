Gli sviluppatori di Monster Hunter World | Iceborne parlano della difficoltà del gioco

Nuovi dettagli su Gods & Monsters - il prossimo open world deGli sviluppatori di Assassin's Creed Odyssey : Annunciato all'E3 2019 nel corso della conferenza di Ubisoft, Gods & Monsters è il nuovo titolo degli sviluppatori di Assassin's Creed Odyssey. Descritto come un gioco action adventure open world basato sulla mitologia greca, in molti sono in attesa di questo progetto che sarà pubblicato su PC e console il 25 febbraio 2020.Nonostante l'eccitazione per il potenziale di Gods & Monsters, non ne sappiamo ancora molto, quello che sappiamo lo ...

G2A potrebbe bloccare le key se Gli sviluppatori fossero interessati : In occasione di un dibattito con gli sviluppatori, G2A ha proposto una soluzione semplice quanto drastica per un problema comune.Come possiamo vedere infatti, le chiavi ottenute in maniera illecita sono un problema che da tempo è dibattuto in tutte le community e store online, e le suddette chiavi ottenute in maniera illecita finisco per essere vendute su store come G2A o simili. Proprio G2A ha dunque proposto di sviluppare un tool che permetta ...

Rune 2 : l'accordo di esclusività con Epic ha aiutato Gli sviluppatori a rendere migliore il gioco : Human Head Studios ha spiegato la scelta che ha portato all'accordo di esclusività con Epic Games per Rune II.In un'intervista con Wccftech, l'accordo è stato al centro di tutto. Il co-fondatore dello studio, Chris Rhinehart, ha rivelato che lo studio ha avuto un ottimo rapporto di lavoro con Epic molto prima che l'Epic Games Store suscitasse un dibattito così acceso."Mentre stavamo lavorando al gioco, inizialmente avevamo programmato di farlo ...

Until Dawn : Gli sviluppatori non riescono ad immaginare altri giochi ambientati nello stesso universo : Supermassive Games è al momento al lavoro su The Dark Pictures, tuttavia durante una recente intervista il CEO della compagnia Pete Samuels ha dichiarato che lo studio guarda con molta curiosità al VR."Ci siamo divertiti ed abbiamo imparato molto, penso che il tutto sia andato molto bene. Penso sia normale, le nuove tecnologie richiedono il doppio degli sforzi per essere sfruttate ma sono comunque interessato nel vedere fin dove ci porterà il ...

Godhood : l'ispirato gioco strategico deGli sviluppatori di Reus e Renowned Explorers è disponibile in accesso anticipato : Abbey Games, lo studio dietro a Reus e l'eccellente avventura a turni Renowned Explorers, ha pubblicato il suo promettente gioco di strategia Godhood in accesso anticipato su PC, segnala Eurogamer.net.Godhood permette ai giocatori di vestire i panni di una divinità combinando i dogmi per definire la propria ideologia religiosa.L'obiettivo generale è quello di diventare la religione dominante e per questo bisognerà aumentare il bacino di ...

La salute mentale nell'industria videoludica : l'organizzazione Take This chiede aGli sviluppatori di condividere le loro storie : Che l'industria dei videogiochi non sia solo divertimento e sorrisi ma che sia anche caratterizzata da problemi e rischi non da poco per i suoi lavoratori e per la loro salute è un fatto ormai appurato. Iniziative come quella di Take This sono quindi molto importanti da questo punto di vista.Take This è un'organizzazione no-profit che si concentra su questioni legate alla salute mentale che, come riportato da Eurogamer.net, ha pubblicato un ...

Gli sviluppatori di Alien : Isolation potrebbero essere al lavoro su un "hero shooter" : Creative Assembly, lo studio dietro Alien: Isolation e una vasta gamma di giochi di strategia per PC come Total War, ha un nuovo gioco in fase di sviluppo, e potrebbe essere un "hero shooter". Questa notizia arriva tramite PCGamesN e si basa su un annuncio di lavoro comparso sul sito dello sviluppatore.Apparentemente lo studio sta cercando un lead hero designer per "assicurare che i nostri eroi di gioco si abbinino al mondo creativo e alla ...

Haven : l'adventure RPG deGli sviluppatori di Furi si mostra nel primo gameplay trailer : Lo sviluppatore di Furi, The Game Bakers, ha condiviso il primo gameplay trailer e ha offerto nuovi dettagli per la sua avventura romantica, Haven, riporta Eurogamer.net.Haven segue le tribolazioni di una coppia di amanti - Yu e Kay - mentre tentano di sopravvivere su un pianeta perduto. È un'esperienza da solista "al suo interno", ma la co-op è supportata e incoraggiata, con la pagina Steam di Haven che suggerisce che i giocatori potrebbero ...

"Xbox Game Pass è il primo servizio in abbonamento giusto per Gli sviluppatori" : Xbox Game Pass, il servizio in abbonamento per i giochi simile a Netflix che Microsoft sta cercando di spingere con forti investimenti, è stato l'argomento principale di un panel ospitato a Gamelab 2019. L'ex boss di Playdead, Dino Patti, che ha recentemente fondato Coherence e Jumpship, ha dichiarato quanto segue, segnala Wccftech:"Con i modelli di abbonamento, ci sono due punti di vista: quello del consumatore e quello dello sviluppatore. I ...

Gli sviluppatori di Descenders lanciano una petizione per far smettere a G2A di vendere Indie : Nelle ultime settimane diversi sviluppatori del mondo Indie hanno iniziato una battaglia contro il noto sito di key G2A, il tutto è partito quando il sito ha comprato alcuni spazi pubblicitari da Google, con cui è stato possibile comparire addirittura prima del sito degli sviluppatori (cercando un determinato gioco), nei risultati di ricerca.Come riporta Gamereactor, questa volta è il turno di Mike Rose di No More Robots a dare battaglia, ...

EA mira a espandere il supporto aGli sviluppatori indie di EA Originals : Matt Bilbey, EVP of development and growth di EA, ha rivelato in un'intervista con IGN come la compagnia intende espandere il supporto agli sviluppatori indie di maggior talento nel programma EA Originals.Ecco quanto affermato dal dirigente di EA: "il programma EA Originals si è ampliato da poco grazie alla qualità e alle opportunità offerte dalla scena indie. Guardando ai prossimi uno o due anni, potremmo veder crescere ulteriormente la nostra ...

Playdead : le immagini del nuovo gioco deGli sviluppatori di Limbo e Inside scovate negli annunci di lavoro : Stando a quanto riportato da Eurogamer.net, Playdead avrebbe nascosto le immagini del suo prossimo gioco nei suoi annunci di lavoro.Lo studio dietro gli appezzatissimi Inside e Limbo, Playdead, avrebbe dunque pubblicato degli screenshot del loro prossimo progetto all'interno della pagina dedicata agli annunci di lavoro.Anche se può sembrare che Playdead non abbia condiviso nulla di concreto al di là di un'immagine pubblicata su Twitter ...

G2A : pagheremo dieci volte il denaro perso daGli sviluppatori nel caso in cui dimostrassero comportamenti fraudolenti : Il noto rivenditore di key G2A è stato recentemente al centro di una polemica riguardo la dubbia provenienza dei suoi articoli, la cosa è esplosa quando alcuni sviluppatori indipendenti hanno incoraggiato gli utenti a piratare i loro giochi pur di non far guadagnare G2A (in quanto avendo comprato spazi pubblicitari compariva ai primi posti nelle ricerche Google).Come riporta VG247, il sito ha in seguito pubblicato una lettera in cui cerca di ...