Alcamo | fa diretta Facebook mentre corre e si schianta con i figlioletti | uno muore

ilmessaggero

(Di sabato 13 luglio 2019) Una corsa in autostrada, la notte scorsa, poi l'automobile sbanda e finisce fuori dalla carreggiata. Uno schianto tremendo, ripreso dal cellulare e postato su. Nell'impatto avvenuto...

RaiNews : Un 13 enne muore in un incidente stradale in Sicilia, ad Alcamo. Gravi il fratellino di 9 anni e il padre che, poco… - FLatelli : RT @RaiNews: Un 13 enne muore in un incidente stradale in Sicilia, ad Alcamo. Gravi il fratellino di 9 anni e il padre che, poco prima, era… - zittaegirati : -