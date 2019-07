Vacanze in cammino | 10 regole per preparare il miglior zaino possibile

gqitalia

(Di venerdì 12 luglio 2019) C'è ovviamente il celeberrimodi Santiago, intrapreso ogni anno da migliaia e miglia di persone, per, o meglio, un viaggio alla scoperta di se stessi. Ma anche ildei Briganti, tra Abruzzo e Lazio, quello lungo le spiagge dello Ionio in Calabria o ancora quello Materano, tra Bari e Matera, appunto, e la grande traversata dell'isola di Cherso, in Croazia. Per gli amanti delle lunghe camminate le possibilità di concedersi una vacanza avventurosa lungo i sentieri di Italia, d'Europa e, più in generale, di tutto il mondo sono pressoché infinite. Basta armarsi di voglia di sgambettare, di scoprire nuovi luoghi e di immergersi appieno tra storia e natura. Sempre, rigorosamente conin spalla. Già, perché spesso e volentieri lodiventa una piccola casa ambulante per chi decide di intraprendere questo tipo di ...

