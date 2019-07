Ufficiale | Griezmann al Barcellona | tutte le cifre

Barcellona - è Ufficiale : Griezmann è un nuovo calciatore blaugrana! [FOTO] : E adesso è anche ufficiale : Antoine Griezmann è un nuovo calciatore del Barcellona . Dopo il pagamento della clausola rescissoria (l’avvocato del francese era nella sede della Lega spagnola) le ‘petit diable’ si è potuto liberare firmando per la società catalana. L’annuncio arriva dalla stessa compagine spagnola, che twitta una foto del calciatore accompagnata dalla frase in francese: “C’est ...

