Travolge col Suv due cuginetti e fugge |  uno muore | l' altro ha perso le gambe

Suv Travolge cuginetti a Vittoria : uno muore - l'altro perde le gambe. Pirata positivo ad alcol e droga : E' stato arrestato dalla Polizia con l'accusa di omicidio stradale Rosario Greco, 34 anni, l'uomo che ieri con un Suv ha travolto due cuginetti di 11 e 12 anni, uccidendone uno. Gli...

Travolge col Suv due cuginetti e poi fugge uno muore - l'altro ha perso le gambe : Fermato un uomo di 37 anni pregiudicato: guidava sotto l’effetto di alcol («con un tasso 4 volte superiore il limite consentito») e droga. Con un Suv ha travolto a folle velocità i due bambini di 11 e 12 anni sull'uscio di casa, nel centro storico del comune ragusano

Suv Travolge due cuginetti davanti casa mutilandogli le gambe : uno è morto sul colpo : Erano seduti a giocare al cellulare, sul marciapiede davanti casa, i due cuginetti di 11 e 12 anni travolti da un Suv Jeep Renegade lanciato ad alta velocità per la Via IV Aprile, nel centro storico di Vittoria (Ragusa). Il più piccolo, Alessio D’Antonio, è morto sul colpo mentre suo cugino è ora ricoverato in gravissime condizioni nell’ospedale di Vittoria. La macchina ha tranciato le gambe ad entrambi dopo averli trascinati per ...

Ragusa - pregiudicato Travolge col Suv due bambini : uno morto - l'altro in condizioni disperate : È stato arrestato il pirata della strada che nella tarda serata di giovedì ha travolto e ucciso con il suo Suv un bambino di 11 anni, ferendo in modo gravissimo il cugino di 12, mentre giocavano sull'uscio di casa. È accaduto a Vittoria (Ragusa): l'uomo è un pregiudicato di 34 anni, del luogo, su cu

Positivo ad alcol e droga - Travolge col Suv due cuginetti : uno muore - l'altro è gravissimo : È stato arrestato dalla polizia di Stato per omicidio stradale aggravato l’uomo che alla guida di un suv ha travolto due cuginetti di 11 e 12 anni nel centro storico di Vittoria, in provincia di Ragusa. Uno dei bambini è morto sul colpo e l’altro è in gravissime condizioni.L’investitore è un 34nne, Rosario Greco, risultato Positivo all’assunzione di droga e alcol. La Squadra mobile gli contesta ...

Ragusa : ubriaco Travolge col Suv due bambini - uno morto sul colpo : Una vera tragedia ieri sera ha sconvolto Vittoria, città in provincia di Ragusa in Sicilia. Un Suv ha travolto due cuginetti di 11 e 12 anni in una piccola via del Comune uccidendo su colpo uno dei due e ferendo gravemente l'altro che tutt'ora lotta tra la vita e la morte. I bambini si trovavano davanti la loro casa e il grosso autoveicolo gli ha letteralmente tranciato le gambe. L'autista del Suv e i passeggeri a bordo pare sia fuggiti via a ...

Positivo ad alcol e droga Travolge due ragazzini sulla porta di casa : uno muore - l'altro è gravissimo : Nel centro di Vittoria un pregiudicato alla guida di un Suv lanciato a forte velocità trancia le gambe dei due cuginetti di 11 e 12 anni. Arrestato per omicidio stradale aggravato. I due passeggeri che sono andati alla polizia per testimoniare dopo essere scappati in un primo...

Vittoria - Suv Travolge due bimbi : arrestato conducente - era sotto l’effetto di alcol e droga : Una tragedia ha sconvolto Vittoria (Ragusa) nella serata di giovedì: due cuginetti di 11 e 12 anni sono stati travolti da un Suv davanti casa. Uno è morto sul colpo, l’altro è gravissimo. L'uomo alla guida del mezzo è stato arrestato dalla polizia per omicidio stradale aggravato: è risultato positivo all'assunzione di droga e alcol.Continua a leggere

Temptation Island - bruciato ogni record di ascolti : il botto della terza puntata - Mediaset Travolge la Rai : record di ascolti per Temptation Island che si conferma leader assoluto della prima serata con il 23.08% di share (che sale al 27.08% sul pubblico dei 15-64enni) e 3.647.000 telespettatori. La terza puntata del docu-reality condotto da Filippo Bisciglia ha toccato picchi del 32.64% di share e di 4.

Beach volley - Campionato del Mondo Amburgo 2019. Lupo/Nicolai Travolgenti! Sconfitti gli austriaci e seconda fase conquistata : Una prova convincente e molto positiva quella offerta da Paolo Nicolai e Daniele Lupo nel pomeriggio tedesco nella seconda sfida del girone preliminare dei Mondiali di Amburgo contro gli austriaci Seidl/Weller, coppia coriacea e solida che oggi, però, ha dovuto alzare bandiera bianca in due set davanti allo strapotere degli azzurri. Lupo/Nicolai hanno iniziato molto forte conquistanjdo un buon vantaggio dalle prime battute del match e vincendo ...

Milano - con il suv Travolge e uccide due 26enni in moto sulla tangenziale : arrestato. Era positivo all’alcol test : Due giovani di 26 anni sono morti la notte scorsa sulla tangenziale Nord di Milano, all’altezza di Cinisello Balsamo, dopo che un suv ha travolto la moto su cui stavano viaggiando. Il conducente dell’auto, 45 anni, è stato arrestato dalla polizia stradale di Arcore con l’accusa di omicidio stradale. E’ risultato anche positivo all’alcol test: aveva una percentuale di alcool nel sangue superiore di cinque volte ...

Calciatore ubriaco Travolge l’auto sulla quale viaggiano due sposi e li uccide sul colpo : Sono morti mentre si preparavano a festeggiare il loro matrimonio. Un 20enne, ubriaco alla guida, avrebbe travolto la macchina sulla quale viaggiava la coppia senza dar loro scampo. Il fatto è stato segnalato in Messico. Il Calciatore del Sevilla Atlético Club, club della seconda serie del campionato spagnolo, identificato come Joao Maleck, si è scontrato con la vettura sulla quale si trovavano Alejandro Castro e María Fernanda Álvarez. ...

Rom fuori controllo - col camper Travolge auto e semina il panico : Costanza Tosi I rom fanno da padron nei parcheggi e qui ci vivono abusivamente. Un nomade ha perso il controllo del suo camper e per poco non finiva in tragedia Rom violenti e fuori controllo. A Firenze come nel resto d’Italia, dove non mancano baraccopoli abusive e parcheggi comunali trasformati in veri e propri campi rom. Parcheggi inviolabili, come quello dell’Isolotto di Firenze dove vivono a bordo di roulotte e camper decine di ...

Piccole Dolomiti - valanga Travolge sciatori sul Carega : disperso un escursionista : Una valanga di grandi dimensioni ha travolto due escursionisti in gita sul Monte Carega, al confine tra Trentino e Veneto, nei pressi del rifugio Fraccaroli. Uno di loro è stato ritrovato, stabilizzato e trasportato in ospedale, mentre il compagno risulta disperso. Impegnato il soccorso alpino nelle ricerche, rese complicate dal maltempo.Continua a leggere