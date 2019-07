Sampdoria | Murillo è arrivato a Genova | “Occasione importante | sono felice”

Sampdoria - Murillo arrivato a Genova : “Occasione importante - sono felice” : “ sono felice di essere tornato in Italia, la Sampdoria è un’occasione importante ”. Così il neo acquisto del club ligure Jeison Murillo appena sbarcato in serata all’aeroporto di Genova ai microfoni di Sky Sport. Il 27enne difensore colombiano ex Inter è stato prelevato in prestito oneroso dal Valencia per 2 milioni con obbligo di riscatto fissato a 12. Sarà il sostituto del difensore danese Joachim Andersen ...

Calciomercato Sampdoria - vicino l’acquisto dell’ex Inter Murillo : Jeison Murillo è vicino al ritorno in Serie A per vestire la maglia della Sampdoria: arriva in prestito con obbligo di riscatto dal Valencia.“powered by Goal”Colpo in difesa per la Sampdoria che sta per chiudere l’acquisto di Jeison Murillo dal Valencia.Secondo quanto riporta ‘Sky Sport’, Murillo arriverà in prestito oneroso per 2 milioni con obbligo di riscatto fissato a 12.Centrale colombiano di grande esperienza, Murillo ...