(Di venerdì 12 luglio 2019) In base all'indicazione dell’età dicontenuta nelatto della tragedia shakespeariana, scopriamo che ilfra la fanciulla eproprio di questi tempi, in una caldadi: è più o meno fra il 12 o 13 del mese che si tiene il celebre ballo in maschera in cui i due innamorati s’incontrano per la prima volta. Ed è sempre quellache si svolge la celebre scena del balcone.