Reggio Calabria | minacciò di morte con arma da fuoco l' ex moglie | 43enne arrestato

Aereo di linea Airbus 320 Istanbul-Catania con 100 passeggeri precipita in mare nello Jonio : scenario drammatico a Reggio Calabria per l’esercitazione “Airsubsarex 2019” : Lo scorso 9 luglio il tratto di mare antistante il Comune di Brancaleone, sulla costa jonica della provincia di Reggio Calabria, è stato interessato da una complessa esercitazione di soccorso ad un Aereo incidentato in mare, denominata “Airsubsarex 2019”, dove è stata ipotizzata la situazione di un ammaraggio d’emergenza di un Aereo di linea Airbus 320, proveniente da Istanbul e diretto per Catania, con 100 persone a bordo. Contestualmente, al ...

Caldo africano a Reggio Calabria : temperatura sempre superiore ai +28 - 5°C per 84 ore consecutive! [DATI] : Reggio Calabria è stretta in una morsa di Caldo africano davvero esagerata: complice l’assenza di vento, nelle ore notturne la brezza di terra dall’Aspromonte determina un Caldo molto secco e anomalo tanto che le temperature sono costantemente superiori ai +28,6°C dalle 08:30 di Domenica mattina, e rimarranno così elevate fino al pomeriggio di domani, Mercoledì 10 Luglio, per un totale di oltre 84 ore consecutive! Le temperature ...

Reggio Calabria - condannata ex assessore Pd Marcianò per abuso d’ufficio e falso : Un anno di carcere con pena sospesa, due mesi in più di quelli che avevano chiesto, nella loro requisitoria, il procuratore aggiunto Gerardo Dominijanni e il sostituto Walter Ignazitto. Si è concluso così, con il rito abbreviato, il processo per abuso d’ufficio e falso in cui è imputata l’ex assessore comunale di Reggio Calabria Angela Marcianò che Matteo Renzi, nel 2017, aveva chiamato nella segreteria nazionale del Partito Democratico. Lo ha ...

Torna a Reggio Calabria il concerto che unisce la cultura georgiana a quella italiana : Giunto alla sua terza edizione, Torna in scena a Reggio Calabria il concerto evento “Georgia-Italia con la musica nel cuore”.

Emergenza rifiuti : “L’immondizia invade Roma - Reggio Calabria - Cagliari e Napoli - è allarme per la salute” : “Dilaga nel Paese l’Emergenza rifiuti che, con il caldo, assume sempre più i caratteri anche di un’Emergenza sanitaria. Non solo la Capitale, ma Reggio Calabria, Cagliari, la periferia di Napoli (solo per citarne alcuni): i cumuli di immondizia invadono marciapiedi e carreggiate, ma soprattutto emanano esalazioni maleodoranti e generano proliferazioni batteriche capaci di danneggiare la salute fisica e psichica dei cittadini. Il disagio ...

Fiocco rosa in casa Parma : è nata a Reggio Calabria - Rachele - la secondogenita di Nino Barillà : Grande festa in casa Parma. E’ nata poco fa, a Reggio Calabria, la secondogenita del centrocampista Nino Barillà e di Sabina Amato. Il giocatore, in vacanza nella sua terra natia in attesa di tornare ad allenarsi con i ducali, festeggia la nascita di Rachele, venuta alla luce poche ore fa. Nino Barillà, che è stato accanto alla moglie fino alla nascita della piccola, ne ha dato annuncio ufficiale attraverso i suoi canali social. ...

Reggio Calabria : incidente mortale alla stazione - potrebbe trattarsi di suicidio : Una tragedia si è verificata questa mattina, alle prime luci dell’alba a Reggio Calabria, dove un uomo sarebbe stato travolto da un vagone ferroviario nel passaggio a livello della stazione secondaria della città denominata Ex Omeca. Non si esclude alcuna ipotesi inclusa quella del suicidio. Sul luogo della tragedia è nell'immediato intervenuto il Compartimento di Polizia Ferroviaria di Reggio Calabria che ha avviato lo svolgimento di tutti gli ...

Reggio Calabria : giallo a San Ferdinando - rinvenuto il corpo senza vita di un uomo : Un mistero ha avvolto la comunità di San Ferdinando, in provincia di Reggio Calabria, dove la scorsa notte è stato rinvenuto il corpo senza vita di un uomo. Questo è stato ritrovato dai carabinieri che al momento del loro arrivo nell'immediato hanno richiesto l’ausilio del personale medico sanitario del 118. Tempestivamente gli inquirenti hanno avviato le indagini in seguito alla segnalazione della presenza di un corpo su una via principale che ...

Reggio Calabria : 38enne minaccia autista e passeggeri con un taglierino - arrestato : Nella mattinata di oggi, a Reggio Calabria, momenti di panico su un autobus della linea urbana: un uomo, durante la normale corsa effettuata dall'autobus, ha minacciato l’autista e i numerosi passeggeri con un oggetto appuntito da taglio provvisto di lama. Successivamente l’uomo armato si sarebbe diretto verso un ufficio postale dove avrebbe continuato a minacciare persone e dipendenti. Il 38enne è stato arrestato e sottoposto in seguito agli ...

Reggio Calabria - sub disperso per ore sulla Costa Viola salvato ritrovato con un elicottero e salvato via mare : Nella mattinata di ieri, la Capitaneria di Porto di Reggio Calabria ha richiesto l’intervento di un velivolo del V° Reparto Volo della Polizia di Stato di Reggio Calabria, al fine di rintracciare un sub che risultava disperso, da circa tre ore, nelle acque antistanti la località Marinella di Palmi. L’elicottero si è immediatamente alzato in volo per raggiungere la zona di ricerca e, dopo pochi minuti, la professionalità e l’esperienza degli ...

Reggio Calabria - trovate formiche nel corridoio dell'ospedale Morelli : Reggio Calabria, trovate formiche nel corridoio dell'ospedale Morelli La presenza degli insetti è stata segnalata da una paziente e sarebbe stata documentata con alcune foto postate su Facebook da un visitatore Parole chiave: sanità ...

A Reggio Calabria focus su trapianti e leucemie : dal 27 giugno il convegno nazionale con i massimi esperti del settore : Due giorni intensivi per ragionare e presentare le ultime novità scientifiche sulla tecnica del trapianto e la cura delle leucemie acute. Se ne discuterà giovedì 27 e venerdì 28 giugno, all’Hotel Excelsior di Reggio Calabria, nel convegno “Il trapianto allogenico nelle leucemie acute e la gestione delle complicanze“, organizzato dall’U.O.C Centro trapianti Midollo Osseo del Bianchi- Melacrino – Morelli, in sinergia ...

Sub disperso in provincia di Reggio Calabria : nessuna traccia - si cerca da ore : Sono ancora in corso le ricerche di un sub disperso oggi nell’area di Palmi, in provincia di Reggio Calabria. Sono stati attivati i sommozzatori dei vigili del fuoco di Reggio Calabria e il nucleo navale dei vigili del fuoco di Gioia Tauro, ma al momento le ricerche non hanno dato alcun esito. L'articolo Sub disperso in provincia di Reggio Calabria: nessuna traccia, si cerca da ore sembra essere il primo su Meteo Web.