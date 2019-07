Poker | l' intelligenza artificiale ha imparato a bluffare E vince

L’intelligenza artificiale batte i giocatori professionisti a Poker : Più forte dei campioni veri. Un programma di intelligenza artificiale sviluppato dalla Carnegie Mellon University, in collaborazione con Facebook AI, ha sconfitto importanti giocatori professionisti a poker (in particolare nel Texas Hold’em, la forma più popolare di questo gioco). L’intelligenza artificiale, ‘battezzata’ Pluribus, ha sconfitto Darren Elias, giocatore professionista che detiene il record per la maggior ...