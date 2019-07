Pensioni e ipotesi fondo integrativo Inps | Tridico | ' Alternativa ai privati'

Blastingnews

(Di venerdì 12 luglio 2019) Dall'arriva l'di introdurre undi previdenzaalternativo a quelli attualmente disponibili tramite attori, seppure gestito dall'ente pubblico. Nella pratica, l'Istituto previdenziale potrebbe diventare un gestore di fondi per il secondo pilastro (ovvero quello non obbligatorio), facendo concorrenza diretta a banche ed assicurazioni. L'emerge dal neo Presidente Pasquale, che ha avanzato tale scenario durante la propria presentazione del rapporto annuale dell'presso la Camera dei Deputati. Secondo l'economista, l'Italia rappresenta un'eccezione rispetto al panorama internazionale, perché una simile soluzione non è ancora presente, nonostante l'importanza ed il peso dell'Istituto rispetto agli altri enti esteri che si occupano dei medesimi scopi.chiede di colmare il vuoto con ungestito dall'Stante ...

