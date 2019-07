Manifest Terza Puntata | Il Mistero sul Sequestro!

uominiedonnenews

(Di venerdì 12 luglio 2019)trama: un uomo viene assassinato in circostanze insolite, mentre un folle suicidio scuote i protagonisti della fiction. Michaela, Ben e gli altri scopre dove vengono tenuti i passeggeri del volo sequestrati, ma questo ritrovamento avrà un esito tragico. La fictionè avvolta ancora di più nela causa degli insoliti deliri in bulgaro di Cal, lingua che il bambino non ha mai conosciuto, mentre Bethany sta avendo delle vere e proprie visioni. Le anticipazioni delladiparlano di un addio davvero inaspettato e di tanti altri eventi che sono destinati a confondere i telespettatori.: dove eravamo rimasti Nella secondadi, Grace deve restituire ben 500mila euro all’assicurazione che l’aveva risarcita a seguito della morte di suo marito Ben. L’uomo però non è deceduto ed ora la donna ...

