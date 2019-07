Mafia | nuovo colpo a cosca Licata | in manette consigliere con boss come

calcioweb.eu

(Di venerdì 12 luglio 2019) (AdnKronos) – Angelo Occhipinti è stato ripetutamente condannato per il delitto di associazione mafiosa e di reati commessi al fine di agevolare Cosa nostra. Il gip Fabio Pilato ricorda che Occhipinti “è notoriamente riconosciuto da tutti i suoi interlocutori, comuni cittadini, imprenditori, commercianti,soggetto di pericoloso spessore criminale ormai certificato anche dai provvedimenti giudiziari”. “Non vi è dubbio quindi che l’allora candidato ed oggicomunale Scozzari, nel coltivare tale stabile frequentazione, tradottasi in reciproci scambi di favori e appoggi, abbia avuto ben chiaro il profilo delinquenziale del suo sponsor e mentore”.“Forte del fatto che Occhipinti, con il proprio rilievo mafioso, si era impegnato per fornire i voti degli ‘amici”, ovvero degli altri appartenenti alla consorteria, ...

