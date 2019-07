Incidentalmente | questa stimata professionista su Linkedin non esiste

wired

(Di venerdì 12 luglio 2019) Katie Jones (foto: Ap) Guardate l’immagine in alto. È la foto profilo didi Katie Jones, una 30enne dai capelli rossi, una carriera di successo in un think tank americano e con un network che include tra gli altri un assistente al segretario di stato e un senatore in lizza per un posto alla Federal Reserve. Adesso avvicinate gli occhi al monitor. Guardate meglio lo sfondo, piuttosto piatto; studiate le linee dei capelli, poco definite. Avvicinatevi a guardare la sua guancia sinistra, con quelle piccolissime striature verticali che si ripetono attorno all’orecchio sinistro. Concentratevi su quel piccolo pallino bianco all’estremità dell’occhio destro, e infine sull’orecchino privo di profondità. Sì, esatto: Katie Jones non. Il suo curriculum è un risultato di fantasia, il suo volto il prodotto di un programma capace di generare volti a comando. È uno dei componenti ...

