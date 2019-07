ilfoglio

(Di venerdì 12 luglio 2019) Giuseppe Bono, ad di Fincantieri, intervenendo alla conferenza organizzativa della Cisl, ha detto che nei prossimi anni “avremo bisogno di 5-6 mila lavoratori, ma non so dove andarli a trovare”. In un paese che ha meno del 10 per cento di disoccupazione, infatti, non si formano professionalità come