Fiorentina | Commisso non ci sta | “Bisogna tornare ai tempi di Garibaldi”

(Di venerdì 12 luglio 2019) “L’opportunità di acquistare laè stata combinata in due settimane e mezzo. Ho preso un rischio ora devo avere dei risultati. Non è però possibile avere i risultati domani: ci metto l’entusiasmo, la mia volontà, il mio voler lavorare in maniera forte ma a poco a poco devo riportare ladove si merita di stare”. Lo ha detto il neo proprietario viola Roccoospite ai microfoni di ‘Radio Uno’. “Bisogna in Italia dare l’opportunità a quelli che voglio investire nel Paese. In un progetto dove si spendono tanti soldi non ci si può mettere dieci per fare le infrastrutture. Bisogna metterci molto meno tempo. A New York ci sono stadi come lo Yankee stadium o il Giant stadium, o come lo stadio di hockey, che sono state costruite negli ultimi 20, 30, 40 anni. Questo significa lavoro, novità, capacità da parte di un ...

