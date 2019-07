Field of Glory | Empires - recensione

Field of Glory : Empires : l'ispirato titolo strategico si mostra nel nuovo trailer completamente in latino : Per celebrare l'imminente uscita di Field of Glory: Empires, Slitherine ha pubblicato oggi il trailer completamente in latino (compreso l'audio), come omaggio a una delle civiltà più importanti presenti nello strategico. Field of Glory è stato svelato al mondo lo scorso novembre dal sito UNESCO di Brescia, sotto i piedi della statua di Giove nel Tempio Imperiale. Il Marketing Director di Slitherine, Marco Minoli, ha dichiarato che "se Field of ...