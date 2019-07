Soleil Sorge e Jeremias Rodriguez non si sono lasciati | la conferma

lanostratv

(Di giovedì 11 luglio 2019)non sidetti addio: l’annuncio Nelle scorse ore il settimanale diretto da Alfonso Signorini aveva annunciato che la coppia formata dae il fratello minore di Belen fosse scoppiata durante l’estate a causa di una furiosa lite avvenuta in Sicilia. Le cose però non sarebbero andate come riportate dalla rivista. A rivelarlo è lo stesso, che insieme alla sua compagna è stato contattato da 361 magazine, lo stesso portale che annunciò la loro imminente convivenza nel capoluogo lombardo. La coppia ha ammesso di sì di aver avuto un pesante litigio durante le vacanze, ma che questo non è stato causa di un loro allontanamento.non si, smettendo così ogni possibile notizia riguardo la loro rottura.rassicura: “Il sentimento tra me e...

blogstreetnews : [Fonte: blogtivvu_com] Soleil Sorge e Jeremias Rodriguez, ecco i motivi della rottura: “terzo incomodo!” - Noovyis : (Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge: addio per colpa di Mara Fasone?) Playhitmusic - - infoitcultura : Soleil Sorge e Jeremias Rodriguez: ecco perché si sono lasciati -