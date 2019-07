Sardegna | corruzione per l’ampliamento di alcuni hotel di lusso in Costa Smeralda | a

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 11 luglio 2019) È stato rinviato a giudizio con l’accusa di concorso inl’ex ministro e senatore di Forza Italia Franco Carraro nell’ambito della maxi inchiesta giudiziaria sui presunti abusi edilizi commessi in, in. Al centro del processo ci sono infatti le licenze di concessione edilizia per ampliamenti ai noti alberghi diRomazzino, Pitrizza e Cervo che la societàresorts avrebbe ottenuto sulla base di un “sistema corruttivo“. Pressioni, favori e lavori gratis in cambio di “via libera ad abusi”: questa è la tesi della Procura di Tempio Pausania, accolta dal giudice per l’udienza preliminare che ha stabilito il rinvio a giudizio per Carraro e altre 8 persone, tra cui manager, progettisti e funzionari del comune di Arzachena, nel cui territorio ricade l’enclave esclusiva. Oltre a Carraro, finito sotto accusa in qualità di ...

SardiniaPost : Corruzione per hotel in Costa Smeralda, rinviato a giudizio l'ex ministro Carraro - Sardegna24ore : Corruzione per hotel in Costa Smeralda, rinviato a giudizio l’ex ministro Carraro - Ori254 : RT @Ori254: @FranzArklund @GiorgiaMeloni Ha ragione Franz, poi la #Meloni li candida nel parlamento europeo, -