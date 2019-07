Quotazione oro a luglio 2019 | prezzo usato e nuovo al grammo

termometropolitico

(Di giovedì 11 luglio 2019)oro aalE’ un oro da record quello che ha caratterizzato le ultime settimane. Il metallo prezioso è arrivato a valore più di 1400 dollari l’oncia. Si tratta di un livello che dall’aprile del 2013 non era stato toccato. E che dal 23 giugno invece è stato diraggiunto e poi in numerose occasioni superato. Anche nelle scorse ore, dopo che per cinque giorni si era scesi sotto 1400 dollari all’oncia a circa per quasi tutto il tempo. Ilattualmente sembra portarsi sui 1423 dollari all’oncia invece. Il rally non sembra tuttavia essere così potente da portare il valore dell’oro ai propri massimi, per esempio oltre i 1800 dollari come nell’estate 2011, in piena crisi dell’euro. Secondo diversi analisti questa crescita non può durare a lungo. Per diverse ...

