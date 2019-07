Manatthan in delirio per le anti-Trump

lanotiziasportiva

(Di giovedì 11 luglio 2019) Grande festa a New York per il ritorno delle campionesse del Mondo di Stefano Ravaglia In vista delle presidenziali del 2020 certamente loro hanno le idee chiare. Negli Usa l’anno prossimo si elegge il nuovo presidente, e il loro pollice verso fa già capire da che parte stanno. Il quarto titolo Mondiale su otto edizioni del calcio femminile americano, è stato salutato con una grande parata nella Lower Manhattan tra ali di folla ine qualche bandiera a sostegno di, ed ecco il perché di quel gesto. Tra cornamuse e coriandoli, anche l’attuale presidente degli Stati Uniti ha fatto capolino, per la disapprovazione di Megan Rapinoe & company, tutte schierate sul bus scoperto che ha attraversato quella parte di New York.L’inquilino della Casa Bianca aveva battibeccato con la capitana della nazionale dopo che questa si era rifiutata di cantare ...