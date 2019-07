LG sembra quasi pronta a un cambio di rotta nella nomenclatura dei suoi top di gamma

tuttoandroid

(Di giovedì 11 luglio 2019) Dopo LG G8s ThinQ arriveranno probabilmente LG G9 e G10, ma con l'arrivo della cifra tonda la casa sud-coreanadestinata a unper quanto riguarda ladei top di. L'articolo LGa undideitop diproviene da TuttoAndroid.

CarloCalenda : Lo so che letta così sembra quasi impossibile, ma vi giuro che per chi come me ha avuto il privilegio di conoscerla… - IRAMAPLUME : 'Come un cabaret Sembri un cabaret e tu Sembra quasi che non vuoi scherzare' Oggi il video di #arrogante raggiunge… - SimoneGambino : Oggi sembra (quasi) una follia, magari presto ci renderemo tutti conto che l’Atletico ha fatto un colpo pazzesco… -