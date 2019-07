quotidianodiragusa

(Di giovedì 11 luglio 2019) La proposta di modifica del disciplinare di produzione del "Dop", è stata positivamente esitata a Bruxelles dalla Commissione UE

acmilan : ?? AC Milan Hall of Famer Angelo Sormani turns 80 today! Wishing you all the best on this very special day! ?? ?? Ange… - quotidianodirg : Importante traguardo per il Ragusano Dop - CanYamanTheKing : 10/07/2018 - 10/07/2019 Esattamente un anno fa festeggiavamo il nostro primo traguardo importante: 1000 follower!… -