C' è una dramma sociale che affligge le badanti dell' est e i loro figli

Dramma a Genova - si lancia dalla finestra e travolge una nonna con la nipotina di 1 anno : Dramma a Genova, dove una donna di 70 anni si è suicidata lanciandosi dalla finestra di casa in via Delpino, a Castelletto. Precipitando, è però piombata su una nonna che stava passeggiando con la nipotina di 1 anno, che era nel passeggino. Sono state entrambe ricoverate in codice giallo la prima al Galliera e la seconda al Gaslini. Sotto choc anche la mamma della piccola, che ha visto la scena a pochi metri di distanza. La situazione è dunque ...

E' una bomba a orologeria! Questo ghiacciaio antartico si sta sciogliendo a ritmi drammatici : Negli ultimi sei anni il tasso di scioglimento del gigantesco ghiacciaio antartico Thwaites è raddoppiato, ritirandosi fino a 800 metri ogni 12 mesi. Le quantità di ghiaccio perdute a causa del riscaldamento globale sono così elevate che potrebbe raggiungere un punto di non ritorno e sciogliersi completamente. Se ciò dovesse avvenire il livello del mare si alzerebbe di mezzo metro, ma secondo alcuni scienziati potrebbe influenzare anche i ...

una voce per Padre Pio : inviato di Flavio Insinna svela un dramma : Una voce per Padre Pio. Francesco Testi, inviato di Flavio Insinna, svela: “Ho chiesto una grazia” Andrà in onda stasera, venerdì 5 luglio 2019, a partire alle 21.25 su Rai1 l’edizione 2019 di Una voce per Padre Pio, il tradizionale spettacolo dedicato a San Pio da Pietrelcina, quest’anno condotto da Flavio Insinna. E in attesa della messa in onda, alcuni giorni fa l’inviato di Una voce per Padre Pio, Francesco ...

Schiavi di Paolo Ostorero racconta una storia drammaticamente vera : Schiavi di Paolo Ostorero racconta una storia drammaticamente vera, di quelle che colpiscono allo stomaco, che fanno vergognare di stare

Arezzo - dramma vicino la gelateria di Pupo : 46enne dà fuoco a una donna malata : Si sono vissuti momenti di tensione ieri a Ponticino, frazione di Laterina Pergine, in provincia di Arezzo, dove un malintenzionato ha compiuto un bruttissimo gesto nei confronti di una persona malata di Alzheimer. Infatti, secondo quanto riporta la stampa locale e nazionale, il soggetto avrebbe aggredito la signora e probabilmente con un accendino ha tentato di darle fuoco. Fortunatamente la signora non era sola, con lei c'era il marito, che si ...

Il dramma di una 15enne di Sassari : "Quello 'zio' ha abusato di me per anni. Ora non andrà in prigione" : “Lo chiamavo zio: lui ha abusato di me e patteggiato la condanna. Ora quando lo incontro per strada mi ride in faccia”. Racconta così il suo dramma Anna, 15enne di Sassari vittima degli abusi da parte di un 51enne amico dei genitori.La storia dell’adolescente viene riportata dal Corriere della Sera dopo che l’uomo, denunciato per violenza sessuale aggravata dal fatto che la vittima fosse minorenne, ha chiesto il ...

"Agganciato" da una ruota finisce sotto al bus : dramma in piazza - morto un 33enne : I fatti nella notte a Torino. Secondo le prime informazioni l'uomo sarebbe stato investito da un mezzo del trasporto...

Vasto - dramma in una casa di riposo : 72enne uccide anziana nella stanza da letto : Un bruttissimo fatto di cronaca si è verificato nella notte tra sabato e domenica scorse a Vasto, in provincia di Chieti, dove un uomo di 72 anni, Vito Papa, originario di Castrignano del Capo, in provincia di Lecce, ha ucciso nella sua stanza da letto un'altra paziente di 87 anni. Al momento sono ignoti i motivi che hanno portato l'uomo ad agire in maniera così sconsiderata ma, a quanto pare, lo stesso, secondo quanto riferisce la stampa locale ...

Matera - dramma in campagna : travolti da una mietitrebbia - muoiono due fratelli : La tragedia si è consumata nel pomeriggio di sabato a Miglionico ed è costata la vita a due fratelli di 58 e 55 anni. Ferita la figlia 19enne dell'uomo di 55 anni. La ragazza è ricoverata con ferite serie dopo aver visto morire davanti ai suoi occhi il padre e lo zio ma non è in pericolo di vita.

Ue - Sapelli : “Siamo in una stagnazione drammatica che pare non finire. Soluzione? L’ha data Savona alla Consob” : “La situazione economica in Italia è troppo drammatica per poterci scherzare su. Siamo entrati in una stagnazione che pare non finire“. Sono le parole pronunciate ai microfoni de “L’Italia s’è desta”, su Radio Cusano Campus, dall’economista Giulio Sapelli, che spiega: “La politica interna e quella economica di un Paese dipendono sempre dalla politica estera, quindi non giovano queste divisioni sul ...

Il dramma di Richard Madden dopo Bodyguard - ‘distrutto’ dal suo personaggio : “Ho bisogno di una pausa” : Richard Madden ne è uscito particolarmente scosso dopo aver recitato in Bodyguard. Per il ruolo del Sergente David Budd, l'attore si è guadagnato un Golden Globe, premio meritato a giudicare da quanto trapela in un'intervista all'Hollywood Reporter. La star, al cinema col biopic su Elton John, Rocketman, ha dichiarato che alla fine delle riprese ne è uscito "mentalmente e fisicamente esausto". Un'esperienza lavorativa che l'ha colpito nel ...

Dramma al porto di Ancona - cavo d’ormeggio di una nave si spezza e colpisce operaio : morto 34enne : Un operaio di 34 anni e padre di 2 bambini è morto oggi al porto di Ancona dopo essere stato colpito al collo da un cavo d'ormeggio di una nave container che stava attraccando alla banchina 23. Inutili i tentativi di rianimarlo effettuati dai sanitari. Sul posto il magistrato di turno e i militari della Capitaneria di porto per ricostruire la dinamica di quanto successo.Continua a leggere

una Vita anticipazioni nuove puntate : il dramma e la libertà ritrovata : Una Vita, spoiler puntate prossima settimana: Diego ottiene l’indulto Momenti di tensione, drammi e sospiri di sollievo saranno gli ingredienti delle prossime puntate di Una Vita. Nei prossimi episodi Diego riuscirà ad avere l’indulto, grazie al lavoro meticoloso di Felipe. Il giovane però dovrà sostenere Blanca, che farà fatica ad accettare la morte della figlia e continuerà a sostenere di aver dato alla luce un figlio maschio. ...

BITTER SWEET avrà una svolta DRAMMATICA - anticipazioni : Chi si aspettava soltanto storyline leggere da BITTER SWEET – Ingredienti d’amore, la nuova telenovela turca che verrà trasmessa su Canale 5 da lunedì 10 giugno, si sbagliava di grosso: già dai primissimi episodi, le trame con protagonisti Nazli Piran (Ozge Gurel) e Ferit Aslan (Can Yaman) verranno infatti sconvolte da un funereo evento destinato a cambiare le vite di tutti i personaggi coinvolti. Cerchiamo di capire come si arriverà ...