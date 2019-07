Autonomia | assessore Lanzarin Veneto | ‘assurda certa ostilità’ 2

calcioweb.eu

(Di giovedì 11 luglio 2019) (AdnKronos) – ‘Il successo delnelle comparazioni nazionali ‘ dice l’‘ è il risultato dell’applicazione di buone pratiche che, non da oggi, mettiamo a disposizione di tutte le Regioni italiane. Ciò significa che ilmerita l’, ma anche che l’consentirebbe a tutte le Regioni, a cominciare da quelle del sud, di crescere applicando nuovi criteri di gestione, organizzazione e di spesa, tarati sulle necessità dei loro territori e delle persone amministrate. Dove oggi va male potrà andare meglio e dove va bene continuerà ad andare bene”, sottolinea.“La sanità di serie A e serie B c’è oggi ed è con l’che si potrebbe puntare ad un livellamento in alto. L’ostilità palesata anche oggi da un partito in particolare, anche da esponenti di governo di quel partito, è ...

TgrRai : RT @TgrRaiTrentino: Gli studenti trentini brillano nei test #Invalsi, l'assessore #Bisesti annuncia cambiamenti: più autonomia sul #Clil, r… - TgrRaiTrentino : Gli studenti trentini brillano nei test #Invalsi, l'assessore #Bisesti annuncia cambiamenti: più autonomia sul… - ghiri_ghiri : RT @ConfartVeneto: ?? Un milione di euro per progetti innovativi che promuovono il benessere e l’autonomia delle persone anziane. ?? L’asses… -