Uno studente di terza media su tre non riesce a capire un testo in italiano

Invalsi 2019 - Uno studente su tre non capisce un testo di italiano : Invalsi 2019, uno studente su tre non capisce un testo di italiano La comprensione è un problema per il 35% degli alunni di terza media. Alle superiori, a livello nazionale, risultati molto bassi per il 13% dei ragazzi. Il dato peggiora nelle regioni del Sud Parole chiave: ...

Inglese - Uno studente su quattro non capisce e non sa leggere un testo : Dal Rapporto Invalsi, presentato alla Camera dei Deputati, emerge un quadro drammatico del livello d'Inglese, compreso e letto, da parte degli studenti italiani alla Maturità: uno su due non riesce a leggere correttamente un testo, uno su tre non è in grado di comprenderlo. Addirittura il 25% non raggiunge il livello minimo. E al Sud va anche peggio.Continua a leggere

Brescia - due studentesse dopo un tentativo di abuso accusano : ‘NessUno voleva aiutarci’ : “Una sconfitta della società che ha scelto di non vedere”. Con queste parole l'avvocato Benedetto Maria Bonomo, che assiste una delle vittime, commenta quanto accaduto giovedì notte a Brescia, nella zona della stazione. Due studentesse universitarie ventenni sono sfuggite ad un giovane senegalese che ha tentato di abusare di loro, nell'indifferenza dei pochi testimoni presenti al momento dell'aggressione. Ed è su quest'ultimo aspetto della ...

Aggressione cinema America - 4 identificati - Uno è di Blocco Studentesco. Salvini : «Nessuna tolleranza» : Sono stati identificati dalla polizia gli autori dell'Aggressione dei giovani del cinema America. Si tratta di quattro persone ritenute responsabili del pestaggio dei ragazzi che indossavano...

Maturità - Uno studente su due non sa che cosa sceglierà dopo : Francesca Angeli Per i ragazzi nati nel 2000 il futuro è solo un'incognita. Scatta l'incubo tema: D'Annunzio è l'autore più temuto I ragazzi del 2000 e l'incognita su un futuro tutto da inventare. Sono maturi a sufficienza per affrontare l'esame ma non abbastanza per decidere che cosa fare da grandi. La generazione che per la prima volta nella storia dell'umanità ha la data di nascita che inizia con un 2 si prepara ad affrontare la ...

Tragico incidente mortale - muore al civico di Palermo Uno studente di 22 anni : Un ventiduenne di Lucca Sicula (Ag), Giuseppe Gagliano, ieri ha perso la vita a causa di un incidente stradale verificatosi lungo la strada provinciale 88, in territorio di Caltabellotta (Ag). Il giovane, studente universitario di Economia a Siena, era in macchina con altri tre amici. L’auto si è ribaltata e le condizioni del giovane sono apparse gravi fin da subito, tant’è che è stato trasferito, con elisoccorso, all’ospedale ...

Scuola - docente aggredito da Uno studente : si era ‘permesso’ di chiamare la Polizia : Ancora un caso di aggressione ai danni di un docente della Scuola pubblica italiana. La vicenda, questa volta, è accaduta giovedì mattina all’interno di un istituto professionale di Vicenza. Tre studenti, tra i sedici e i diciassette anni, stavano fumando uno spinello nel cortile dell’edificio scolastico quando un docente li ha sorpresi: quando il professore ha deciso di chiamare l’intervento delle forze dell’ordine, uno ...

Insegnante 30 enne si ubriaca e bacia Uno studente minorenne - la foto diventa virale : Un’Insegnante di una scuola privata è stata sospesa dopo essere stata filmata mentre baciava un allievo su un treno affollato. La trentenne Rachel Clint, assistente alla direzione, è stata ripresa in compagnia dell’alunno diciottenne e il video è stato ampiamente condiviso tra gli studenti della scuola Merchant Taylor di Crosby, nel Merseyside, in Inghilterra. L’istituto da 11 mila sterline l’anno (l’equivalente di circa 12.700 euro) ha ...