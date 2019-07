Tutte le novità del Codice della Strada 2019 per guida con smartphone e non solo

optimaitalia

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Nella giornata di ieri 9 luglio è stato compiuto un primo passo per il. In particolare, presso la commissione Trasporti di Montecitorio, è stato approvato in prima lettura il ddl che contiene appunto le modifiche relative alle norme per laconma non. Un primo via è stato così fornito alle successive discussioni e il testo in questione potrebbe approdare alla Camera dei Deputati già la settimana prossima, avvicinandosi dunque alla sua entrata in vigore definitiva. Tra ledel, quelle più attese riguarderanno di certo lacon. Il nuovo ddl prevede un inasprimento delle sanzioni e più nello specifico delle multe nel caso in cui chiunque venga beccato al telefono durante la. La nuova normativa in effetti prevederebbe il ritiropatente da sette giorni a due mesi sin dalla prima ...

wordweb81 : Tutte le novità del #CodicedellaStrada2019 per guida con smartphone e non solo - Noovyis : (Palinsesti La7 2019-2020: tutte le novità della programmazione dell’autunno) Playhitmusic - - OptiMagazine : Tutte le novità del #CodicedellaStrada2019 per guida con smartphone e non solo -