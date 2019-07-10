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Traffico Roma del 10-07-2019 ore 18 | 30

Traffico Roma del 10-07-2019 ore 18 | 30 PER IL Traffico E PER UN INCIDENTE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE TRA ...

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Traffico Roma del 10-07-2019 ore 18:30 (Di mercoledì 10 luglio 2019) PER IL Traffico E PER UN INCIDENTE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE TRA LA VIA CRISTOFORO COLOMBO E LA VIA TUSCOLANA; MENTRE PER IL SOLO Traffico IN INTERNA FILE NEI TRATTI, CASSIA BIS-SALARIA E SETTEBAGNI -VIA PRENESTINA. TRAFFICATA LA TANGENZIALE EST AL FORO ITALICO, SI STA IN CODA DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII A VIA SALARIA, POI DA TIBURTINA ALLO SVINCOLO DELLA A24 ED ANCORA TRA VIA PRENESTINA E VIALE CASTRENSE IL TUTTO VERSO SAN GIOVANNI QUESTA SERA PER LAVORI DI MANUTENZIONE, DALLE 22 ALLE 6, CHIUSA LA GALLERIA GIOVANNI XIII DA VIA DEL FORO ITALICO A VIA DELLA PINETA SACCHETTI IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA SULLA VIA AURELIA PER LAVORI CHE INTERESSANO PARTE DELLA SEDE STRADALE SI RALLENTA TRA LARGO TOMASO PERASSI E VIA GREGORIO XI IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO FINO AL 15 LUGLIO, VANNO AVANTI I LAVORI IN ...
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