Pri-ma i Tos-ca-ni | la protesta con gaffe dei consiglieri leghisti

(Di mercoledì 10 luglio 2019) "Prima i toscani". Mutuando lo slogan nazionale della Lega di Salvini, iregionalidella Toscana hanno improvvisato una sorta di "flash mob" in Regione perre contro la Pdl 333 della maggioranza di centrosinistra. La proposta di legge in questione - dal titolo 'Disposizioni per la tutela dei bisogni essenziali della persona umana' - ha come obiettivo quello di stanziare 4 milioni di euro per garantire a tutti - a prescindere dal titolo di soggiorno - l'accesso alle cure urgenti o essenziali (anche di carattere continuativo), così come alle prestazioni socio-assistenziali, all'istruzione obbligatoria e ai servizi per l’infanzia.Si tratta della risposta toscana al Decreto Sicurezza, che mira ad evitare che si ingrandisca il numero dei cosiddetti "invisibili", che non sono certamente scomparsi nel nulla dopo la firma su un decreto. Creare un fondo destinato ...

