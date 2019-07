Pensioni Quota100 e Reddito di cittadinanza sotto le attese | i dati dell’Inps

Blastingnews

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Su circa 16 milioni di pensionati, più di 1 su 3 percepisce1.000 euro al mese, una cifra che risulta inferiore alla media che è pari a 1.548 euro. Una situazione per niente edificante. Esattamente, secondo quanto emerge dal dossier annualeillustrato oggi dal presidente Pasquale Tridico alla Camera dei Deputati,questa soglia si trova il 34,7% del totale dei pensionati: in pratica, si tratta di ben 5.364.611 di persone, un numero certamente non indifferente. Nel 2017 gli italiani che prendevano meno di mille euro mensili di pensione erano il 35,9% dei pensionati, la situazione sembra comunque migliore seppur di poco. Inps: 5,4 milioni di pensionatii mille euro al mese Sono 3milioni e 555mila, pari al 43,6%, le donne che percepiscono meno di 1.000 euro al mese. A ricevere un assegnostico superire a 3mila euro è ...

