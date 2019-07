Palermo, incendi a Bellolampo: case evacuate, bloccati compattatori carichi di rifiuti (Di mercoledì 10 luglio 2019) Brucia ancora la provincia di Palermo. Dopo una notte di paura che ha tenuto in ansia gli abitanti di Alia, Misilmeri, dove due persone sono rimaste intossicate, e Monreale, le fiamme continuano a spaventare anche oggi. incendi stanno minacciando la montagna che sovrasta Bellolampo. In via Poggio del Pineto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco e in azione ci sono anche due canadair. Alcune villette minacciate dalle fiamme sono state evacuate, si teme anche per un rifugio con 65 cani che si trova in quella zona, e inoltre l’incendio ha bloccato i compattatori carichi di rifiuti lungo la provinciale che porta a Bellolampo. Un ulteriore disagio che aggrava la situazione della spazzatura in città con la Rap che sta cercando di recuperare l’arretrato con i quartieri che sono ancora pieni di rifiuti. (Di mercoledì 10 luglio 2019) Brucia ancora la provincia di. Dopo una notte di paura che ha tenuto in ansia gli abitanti di Alia, Misilmeri, dove due persone sono rimaste intossicate, e Monreale, le fiamme continuano a spaventare anche oggi.stanno minacciando la montagna che sovrasta. In via Poggio del Pineto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco e in azione ci sono anche due canadair. Alcune villette minacciate dalle fiamme sono state, si teme anche per un rifugio con 65 cani che si trova in quella zona, e inoltre l’o ha bloccato idilungo la provinciale che porta a. Un ulteriore disagio che aggrava la situazione della spazzatura in città con la Rap che sta cercando di recuperare l’arretrato con i quartieri che sono ancora pieni di

Le parole dell’assessore Catania su Facebook – Su Facebook lo sfogo dell’assessore Giusto Catania: “Primo incendio all’impianto Tmb che ha bloccato per 10 giorni una linea dell'impianto; poi un altro incendio dentro la discarica a fine turno che, senza un intervento tempestivo degli operai di Rap, avrebbe potuto fare molti danni; l'altra notte un incendio sulla strada provinciale al confine con la discarica; stamattina quarto incendio che sta impedendo agli autocompattatori di andare a conferire. In città, malgrado il grande lavoro di questi giorni, ci sono ancora tanti rifiuti per strada e onestamente quattro incendi in un mese destano qualche inquietante sospetto. Vuoi vedere che qualcuno a Palermo sta scommettendo sui rifiuti per strada? Noi andremo avanti a tutela del servizio pubblico”, ha scritto.