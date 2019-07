Migranti | terminato dopo meno di un’ora vertice Conte-ministri**

calcioweb.eu

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Roma, 10 lug. (AdnKronos) – E’pocodi un’ora, ilsui migranti a Palazzo Chigi voluto dal premier Giuseppecon i ministri competenti. A breve il ministro Matteo Salvini rilascerà delle dichiarazioni alla stampa.L'articolodi un’oraCalcioWeb.

MarcoSbressa : @sandrogozi @matteosalvinimi Missione Sophia? Chi? La nave che raccoglieva i migranti in mare e li scaricava nei po… - concettalarocca : RT @a_dicone: Il clamore sul caso #SeaWatch è finalmente terminato, possiamo parlare seriamente di come 'aiutarli a casa loro' promuovendo… - RomanoAng : RT @a_dicone: Il clamore sul caso #SeaWatch è finalmente terminato, possiamo parlare seriamente di come 'aiutarli a casa loro' promuovendo… -