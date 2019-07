Maltempo Marche | la spiaggia di Numana distrutta vista dal drone

Maltempo nelle Marche - la spiaggia di Numana distrutta. Lo sconforto : “Non è rimasto più niente qui” : Il Maltempo che ha colpito la costa adriatica, in particolar modo Marche e Abruzzo, ha causato danni materiali sui litorali e ha provocato decine di feriti. Nel video, lo stato della spiaggia di Numana , in provincia di Ancona, dopo il temporale: “Non è rimasto più niente ” è il commento di chi sta osservando la spiaggia e gli stabilimenti balneari. Maltempo in Abruzzo, arriva la tempesta su Tortoreto Lido: ...

Allerta Meteo - FOCUS sul Maltempo al Centro-Nord : alluvioni lampo - grandine molto grande - venti distruttivi e minaccia tornado in Emilia Romagna - Veneto e Marche : Allerta Meteo – Un forte outbreak di temporali è atteso su alcune parti della Pianura Padana, sull’Adriatico e sulla Croazia occidentale nel corso del pomeriggio odierno e della notte. Sono probabili intense supercelle con grandine molto grande , venti distruttivi e tornado , per i quali Estofex ha già emesso i suoi avvisi. Una grande depressione è centrata sulla Russia occidentale e l’Europa orientale con un’onda breve sulle Alpi e sul ...

Maltempo nelle Marche : tutti i comuni a rischio allagamento - diramata l’allerta gialla dalla Protezione Civile : Durante questo maggio anomalo funestato da piogge torrenziali, l’analisi di Coldiretti Marche , sulla base dei dati ISPRA, arriva in un quadro davvero pessimo per le aziende agricole marchigiane, e con un’allerta gialla fissata dalla Protezione Civile regionale su tutto il territorio. Secondo i dati un quinto dell’intero territorio marchigiano è a elevato rischio di smottamenti o esondazioni, ma se si guarda ai comuni , è la ...

Meteo - Maltempo nelle Marche : prorogata l’allerta arancione - frane e fiumi in piena : Dopo 2 giorni di maltempo, l’allerta Meteo codice “arancione” diramata dalla Protezione civile delle Marche per criticità idraulica e idrogeologica è stata prorogata fino alle 14 di oggi. Ieri una giornata molto difficile, soprattutto in riferimento ai fiumi: sorvegliati speciali l’Esino e il Misa, in provincia di Ancona, il Foglia e il Metauro in quella di Pesaro-Urbino. Le piene sono transitate senza creare danni, anche ...